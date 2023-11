Una volante e pochi agenti: "Il commissariato soffre"

Il sindacato di polizia Siulp torna a occuparsi del commissariato di San Giovanni in Persiceto. "Ci preme segnalare – spiega in una nota diffusa recentemente dalla segreteria provinciale del Siulp – la situazione di emergenza che riguarda il commissariato persicetano che a nostro avviso necessita di un intervento urgente a livelli dipartimentali. Lo scopo è quello di migliorare l’efficienza del servizio offerto ai cittadini e le condizioni di lavoro dei colleghi". Il sindacato segnala, a suo dire, un aumento dei servizi che vedono impegnati i poliziotti. Aumento che non ha registrato un adeguamento del personale impiegato. Altra questione concerne la cronica carenza di volanti, insufficienti per far fronte all’aumento dei servizi che invece sono programmati. Al momento è infatti disponibile solo un’autovettura. "Ultima questione, non in grado di importanza – aggiunge il Siulp –, apprendiamo di un importante taglio degli straordinari; tale fattore sarebbe una grave mancanza nei confronti dei colleghi i quali, invece, meriterebbero un riscontro almeno dal punto di vista economico rispetto alla mole di lavoro cui devono far fronte nell’ultimo periodo".

"La sicurezza – interviene il sindaco Lorenzo Pellegatti – richiede che i nostri poliziotti, che già si adoperano in maniera esemplare, siano sempre più efficienti. So che hanno a disposizione una sola volante quando invece ce ne vorrebbe almeno un’altra per garantire una presenza costante sul territorio". Sul tema sicurezza Persiceto dispone di una ventina di telecamere di sorveglianza, le cui immagini sono a disposizione di polizia di Stato, carabinieri e polizia locale ma anche di una trentina di assistenti civici che possono segnalare situazioni anomale. Per non dimenticare i gruppi Whatsapp di vicinato che recentemente hanno contribuito a far denunciare due spacciatori di droga intercettati dalla polizia locale.

