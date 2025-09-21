"Un’Accademia sempre più internazionale"

Sergio Brancato, classe 1960, è dallo scorso 16 settembre il nuovo presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, nominato dal ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Succede a Rita Finzi per il prossimo triennio. Professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e della comunicazione all’Università di Napoli Federico II, le sue ricerche indagano da molti anni le relazioni tra arte, società, media e immaginario. Su questi temi è stato consulente scientifico per istituzioni e imprese quali l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Rai e Mediaset. Con l’ideazione del Convegno Internazionale Videoculture (1988-1990) è stato tra i primi sociologi italiani a studiare la svolta digitale.

Professor Brancato, come ha accolto l’incarico?

"Con una notevole soddisfazione, perché non è che dessi la cosa per scontata. Ho presentato il mio curriculum in spirito di servizio, mettendomi a disposizione per fare le cose, senza avere in prospettiva alcun immediato tornaconto, fatto che accompagna sempre la mia vita. Ho lavorato anche nei media, in televisione e anche lì sono sempre stato più un uomo di servizio pubblico che di emittenza commerciale".

Perché l’Accademia di Bologna?

"Conosco abbastanza bene la città e l’Accademia, ci venni lo scorso aprile, invitato per una lectio magistralis in occasione dei 20 anni del corso di Fumetto e forse proprio lì sono maturate le condizioni e il gusto da parte mia di ipotizzare una mia collaborazione più stretta. Ma non mi aspettavo che potesse accadere in questi termini e così in fretta".

Il suo curriculum mette in evidenza un bel pionierismo nelle arti e nei loro cambiamenti.

"Ho collaborato anche con l’Accademia di Napoli e mi sono sempre ritenuto uno che interpreta i cambiamenti. Non mi riconosco molte qualità tranne quella di trovare i maestri giusti. Il mio maestro in assoluto è Alberto Abruzzese, mio faro per un approccio alla sociologia delle arti, della letteratura, dei media. Io e i colleghi cresciuti alla scuola di Abruzzese non facciamo altro che portare avanti la necessità di ripensare l’attualità delle arti e del lavoro creativo. Ogni generazione di docenti, arrivata a un certo punto, dovrebbe porsi questo problema, ovvero come essere in grado di partecipare alla formazione del mondo che si rinnova e provare a formare un modo di pensare. E sono contento, di questi trent’anni di insegnamento, per quello che sono riuscito a fare insieme ai miei studenti, che sono quelli che ti insegnano a migliorare. Amo frequentare alcuni colleghi, ma adoro avere a che fare con gli studenti perché sono un mondo che ribolle di trasformazione e mi insegna cosa sta accadendo attorno".

Qual è la sua visione per l’Accademia?

"Per me è il centro di una rete di connessioni che permette di scavallare le distanze e avere rapporti con personalità che sono presenti in tutto il mondo. Questa è una delle prospettive che tenterò di potenziare, per avere sempre più una profonda internazionalizzazione dell’Accademia, che ha già una forte tradizione in questo senso".

Come?

"Deve mantenere una forte identità, il legame con la propria memoria storica, ma deve avere anche una forte proiezione verso i mondi dell’arte nel mondo. Le relazioni sono importanti, studiare è importante, nel senso di formare competenze. L’Accademia è ricca di relazioni, i miei colleghi già da anni sono proiettati su una rete internazionale che va valorizzata con una visione. Per me il dato più preoccupante di questi anni, in generale, è la fuga dei cervelli. Dobbiamo capire bene che prospettive diamo ai nostri studenti e accentuare le relazioni con le industrie culturali e creative del nostro paese e all’estero e attivare una dinamica di scambi. Per un giovane andare all’estero deve essere una scelta, non l’ultima spiaggia".