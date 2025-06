Un’altra estate ’Liberi’. Ospiti Carboni e Zuppi

Quando i libri diventano simbolo di condivisione, comunità, amicizia e libertà. Dall’11 giugno al 16 luglio torna per la quinta edizione LIBeRI, la rassegna promossa dalla Fondazione Gesù Divino Operaio a Villa Pallavicini, con protagonisti della cultura, del giornalismo, della musica e della spiritualità. Sette serate a ingresso libero per riscoprire, come sottolinea don Massimo Vacchetti, presidente della Fondazione, "il valore dell’amicizia, della fede e della condivisione, in un momento segnato da guerre e fratture sociali". Nata durante la pandemia per ricostruire il senso di comunità, oggi la rassegna si rinnova per rispondere a nuove sfide. L’edizione di quest’anno propone sette incontri serali alle 21, preceduti dalla novità di AperILIBERI: alle 18.30, nel Giardino di Dante, due autori bolognesi presenteranno i loro libri, spesso in sintonia con i temi delle serate. Dalle 19 saranno attivi anche gli stand gastronomici, curati dalle famiglie del Villaggio della Speranza, il centro residenziale nel parco della Villa che ospita circa 300 persone da contesti sociali diversi. Si parte martedì 11 giugno con una serata dedicata a don Giulio Salmi, nel 70° anniversario della fondazione di Villa Pallavicini. Sul palco il presidente della Regione Michele De Pascale, Matteo Lepore e il cardinale Matteo Zuppi, intervistati da Chiara Pazzaglia, giornalista e presidente Acli Bologna. Il 18 giugno Ernesto Maria Ruffini presenterà il suo libro Più uno. La politica dell’uguaglianza (Feltrinelli) in dialogo sul tema del ritorno alla politica partecipativa con Agnese Pini, direttrice di QN – Il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno che interverrà anche sul suo recente La verità è un fuoco (Garzanti). Il 25 giugno Luca Carboni sarà protagonista di un dialogo intimo con don Massimo tra musica, spiritualità e vita, un’anteprima del libro a cui sta lavorando. Il 3 luglio Alessandro Sortino presenterà il suo Il Dio nuovo (Rizzoli), una riflessione sulle origini del cristianesimo, intervistato da Paola Bergamini, mentre il 9 luglio sarà la volta dello sport con Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, che presenterà L’arte di parare (Rizzoli), in una serata dedicata al coraggio e alla rinascita, dopo la dura prova dell’ictus che lo ha colpito, condotta da Matteo Marani. Il 10 Giorgio Comaschi porterà in scena il suo spettacolo Zin Zin. Lochescion, l’inizio della fine, e la rassegna si chiuderà il 16 luglio con Padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa, nel dialogo Come un pellegrinaggio, per parlare di ciò che oggi accade in Medio Oriente, moderato da Roberto Cetera dell’Osservatore Romano. LIBeRI, di cui il Resto del Carlino è media partner, è realizzata grazie al patrocinio e sostegno del Comune di Bologna (nell’ambito di Bologna Estate), dell’Arcidiocesi e di numerosi sponsor privati, tra cui Banca di Bologna e SCS Consulting.

Alice Pavarotti