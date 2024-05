Un’altra pagina di storia. Lepore incorona la squadra: "Il Nettuno d’Oro a tutti come per lo scudetto"

Se era rimasto un dubbio – uno solo però – che non ci fosse un filo sottile che legasse in qualche modo gli eroi indimenticabili del 1964 al Bologna di oggi, lo cancella, con poche parole, il primo cittadino, Matteo Lepore. Che decide di conferire il Nettuno d’Oro al Bologna di questa stagione. Anzi, per dirla tutta, il Bologna dei tempi moderni è pure più rapido a incassare il massimo riconoscimento della città. Perché gli eroi del 1964 – alcuni di questi se ne erano già andati, come il dottor Fulvio Bernardini – furono premiati nel 2004, a distanza di quarant’anni dall’ultimo tricolore, dall’allora sindaco Giorgio Guazzaloca.

"Voglio fare davvero le congratulazioni a tutta la squadra – dice il sindaco Lepore – e la società per un grande risultato per loro e per tutta la nostra comunità. È un cammino che qualifica il percorso che è stato fatto e anche per questo ho deciso di conferire il Nettuno d’oro alla squadra per la stagione 2023/24 come si fece per i campioni dello scudetto. Credo che questa annata abbia dimostrato come, a partire dalla professionalità, dalla passione e dalla competenza, si possa raggiungere un grande risultato come portare il Bologna in Europa".

Lepore ricorda anche in conferimento della cittadinanza onoraria a Joey Saputo, come in un recente passato, era stato fatto con Sinisa Mihajlovic, prima che la malattia ce lo portasse via.

"Per noi – incalza Lepore – sarà una sfida importante. Dovremo organizzare l’accoglienza di tantissimi tifosi stranieri. La Champions è un momento di visibilità incredibile e saremo all’altezza come città di questa sfida".

E sull’ex tecnico scomparso: "Voglio ricordare anche Sinisa Mihajlovic perché anche lui ha fatto la differenza".

Non è la prima volta che il Nettuno d’Oro, la massima onorificenza dell’amministrazione comunale, viene assegnato al mondo dello sport. Il 7 giugno 2004, come detto, vennero premiati da Guazzaloca, Bulgarelli e compagni. Prima di loro, però, nel 1996, era toccato ad Alberto Tomba. Bis di riconoscimenti sportivi, addirittura, nel 2002: prima a Pierluigi Collina, che aveva diretto la finale dei mondiali di calcio, poi a Gianluigi Porelli, l’Avvocato che sapeva guardare lontano e che ha scritto pagine di storia per la Virtus e per la pallacanestro italiana ed europea.

Gli altri riconoscimenti? A un asso rossoblù quale Marco Di Vaio: è il 18 aprile 2011. Al bomber viene prima conferito il premio, che lui restituisce (per la vicenda dei pass auto). Poi un anno dopo gli viene definitivamente assegnato. Nel 2012 è la volta di Alex Zanardi.

Un’altra doppietta, infine, proprio dieci anni fa, per lo sport. Prima il riconoscimento a Martina Grimaldi (unica donna, vincitrice di titoli mondiali ed europei e di un bronzo olimpico nel nuoto di fondo) il 9 giugno 2014. Poi, il 17 settembre di quello stesso anno, in Cappella Farnese, il premio a Marco Belinelli, unico italiano (tuttora) ad aver vinto un titolo Nba. Poi Thiago Motta e i suoi ragazzi. Ma questa è un’altra e bella storia che potrebbe anche continuare.