Un’anziana ha bisogno di un aiuto giornaliero

Siamo alla ricerca di un/una assistente famigliare che si occupi di una persona anziana che deambula con difficoltà e non sempre è orientata nel tempo e nello spazio. La risorsa che stiamo cercando dovrà svolgere le seguenti mansioni: aiutare la signora anziana ad alzarsi al mattino, vestirla, occuparsi parzialmente della sua igiene personale, prepararle la colazione. In casa non sono presenti animali. Preferibile il possesso della patente B e di un’auto propria.

L’annuncio è rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso, ai sensi del Decreto legislativo 11 aprile 2006, numero 198. Il luogo di lavoro è Pian di Venola, nel territorio di Marzabotto e raggiungibile con i mezzi pubblici. Si offre l’assunzione a tempo determinato, con contratto nazionale di Lavoro Domestico. Orario: Part-time 7 ore e mezza settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 10. Per candidarsi: dopo esserti registrato con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’app ’Lavoro per Te’, basta cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.