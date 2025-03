Un’area verde per il missionario che donò la sua vita all’Africa

È stato intitolato nei giorni scorsi a Monsignor Francesco Saverio Bini il parco di via Nenni/Carducci nel Comune di Medicina. Alla cerimonia di scopertura della targa hanno partecipato il sindaco Matteo Montanari, l’assessore alla Cultura Enrico Caprara, i familiari di Monsignor Bini, i Padri comboniani e Don Marcello Galletti. Il pomeriggio è proseguito con l’ultimo appuntamento della rassegna culturale "Tre Vite del Novecento medicinese", dedicato a tre figure emblematiche della comunità locale: "Medicinesi d’Africa, Mons. Francesco Saverio Bini, Don Giovanni Cattani e Maria Rosa Grandi". Durante la conferenza sono intervenuti il Padre comboniano Tonino Falaguasta Nyabenda, Don Marcello Galletti e Matteo Marabini per raccontare le vite e le opere di questi tre illustri personaggi, i quali hanno dedicato la loro esistenza al servizio degli altri.

"Il legame tra Medicina e l’Africa è davvero forte e vale la pena conoscerlo. Dedicando questo spazio a Mons. Bini vogliamo ricordare il suo impegno e quello di tutti i medicinesi che si sono spesi per questo continente così lontano, ma così legato a noi", ha dichiarato Montanari. Monsignor Francesco Saverio Bini, nato a Medicina il 26 gennaio 1886, si dedicò fin da giovane alla vita religiosa, e si distinse per la sua opera missionaria, prima in Sudan e poi come Vicario Apostolico di Khartoum.

z. p.