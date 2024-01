Un’ascia nel camper. Scatta la denuncia

Un’ascia lunga 90 centimetri nel bagagliaio del caravan e un grammo e mezzo di marijuana in tasca: è quanto hanno sequestrato i carabinieri della stazione Navile a due uomini, di 34 e 37 anni, entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine. Il primo, che lavora come cuoco, è accusato di porto di armi, l’amico è stato segnalato alla Prefettura per uso personale. I due sono finiti nei guai dopo un controllo in via Bignardi, dove erano state notate quattro persone armeggiare nei pressi di un caravan e di un’auto in sosta. Alla vista della pattuglia, due si sono dati alla fuga sull’auto, mentre gli altri due sono stati bloccati, identificati e perquisiti. Addosso al trentasettenne è stato trovato un involucro con 1,4 grammi di ‘erba’. Nel caravan del cuoco di 34 anni, invece, i carabinieri hanno sequestrato l’ascia, con manico in legno e una punta da 20 centimetri, arma di cui l’uomo non è stato in grado di giustificare il possesso.