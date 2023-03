Un’assemblea per il clima Gettone-premio a ogni proposta

In migliaia in piazza ieri per la lotta al cambiamento climatico. Il ‘Fridays For Future’ ha dipinto di verde le vie del centro storico, con musica, cori e striscioni. E mentre sul Crescentone i manifestanti componevano il numero 1,5 per sottolineare il limite di gradi centigradi dell’aumento del riscaldamento che non possiamo superare, in Comune entra nel vivo il percorso dell’Assemblea cittadina per il clima, con la nomina dei componenti dei tre organi di governance, composti da esperti del settore, e il sorteggio di 100 cittadini che avranno la possibilità di fare parte del progetto, che inizierà ad aprile e si concluderà in autunno.

Ottanta di questi sono residenti, selezionati per campionamento casuale stratificato; 20, invece, sono ’city users’, abbonati al trasporto pubblico extraurbano. E per incentivare la partecipazione, per le persone sorteggiate che aderiranno al progetto, sono previste diverse forme di supporto, primo fra tutti il gettone di presenza, dal valore di circa 73 euro. "Il gettone arriverà a fronte di almeno il 70% di partecipazione agli incontri – dice la vicesindaca Emily Clancy –. Ci saranno aiuti concreti in termini di accessibilità, in base alle esigenze dei partecipanti, ad esempio il servizio di baby sitting".

L’Assemblea darà ai cittadini la possibilità di formarsi sul tema, con la presenza di tre comitati. Il Comitato di coordinamento, costituito da dieci esperti e tecnici del Comune, ai quali si aggiungeranno due portavoce dell’Assemblea, che ha compiti di progettazione e facilitazione di processo. Previsti anche il Comitato di supporto, composto da cinque membri di competenza sull’oggetto dell’Assemblea, e il Comitato di garanzia, formato da quattro esperti in processi di partecipazione, con l’obiettivo di coinvolgere anche le nuove generazioni.

"Ci sarà anche un quarto comitato – spiega Marika Milani, capodipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio –. Si tratta del Comitato di monitoraggio, per garantire un costante presidio sugli esiti del lavoro". L’Assemblea si colloca all’interno del percorso di Bologna Missione Clima, e si occuperà di mitigazione, adattamento e individuazione di nuovi strumenti amministrativi.

"Siamo in emergenza climatica – afferma Anna Lisa Boni, assessora alla transizione ecologica –. Avere 100 cittadini che possano aiutare in questo percorso, dando le loro idee, è importante. Abbiamo deciso di integrare l’Assemblea nella Missione Clima: sarà uno degli strumenti che ci aiuterà nel percorso alla neutralità. In questo siamo apripista a livello europeo, e vogliamo rendere questo strumento accessibile a più cittadini possibili".

Mariateresa Mastromarino