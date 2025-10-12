"Un’associazione per riunire i Comuni piegati dalle alluvioni"

Un’associazione italiana dei Comuni alluvionati. È questa l’idea, lanciata venerdì, sui social, dal pianorese Andrea Farinelli. Era la sera del 19 ottobre del 2024 quando Andrea, allora 23enne, perse il fratello Simone, 20enne, a Botteghino di Zocca. La loro auto venne travolta da un torrente che si era creato dalla collina e poi si era riversato nello Zena, durante l’alluvione che ha devastato il territorio. Andrea riuscì a salvarsi uscendo in tempo dall’auto, mentre Simone rimase bloccato e venne trascinato via dalla corrente. Da allora Andrea, raccontando questa storia tragica e il dolore della perdita del fratello, si è battuto a lungo per fare sì che quanto capitato alla sua famiglia non ricapiti più. Ora ha lanciato questa iniziativa.

"Mio fratello Simone è scomparso nella terza alluvione abbattutasi nello stesso territorio in un anno e mezzo. Ma questo non è stato assolutamente l’unico caso in Italia. Negli ultimi mesi, vari territori italiani sono stati interessati, quasi tutte le regioni. Decine di morti e migliaia di sfollati. Per non parlare dei danni economici che ammontano a miliardi di euro. E i danni psicologici che rimangono dentro le vittime di queste catastrofi climatiche – spiega Andrea –. Un tema che deve colpire l’intera cittadinanza e la classe politica. Perché ognuno di noi ha un impatto ambientale. Non si può più rimanere indifferenti di fronte a tutto ciò. Se non ci occupiamo della nostra casa, il pianeta Terra, eventi così gravi potrebbero verificarsi ovunque. Serve dunque una maggior sensibilizzazione". Farinelli, poi, prosegue: "Le amministrazioni comunali, da sole, possono poco. Fondamentali sono la prevenzione e i lavori post-alluvione. Responsabilità e competenze in merito le hanno, soprattutto, il governo regionale e nazionale. Ripartire e gestire una situazione di questo tipo, per i sindaci interessati, si fa impegnativo e difficile. Come ci hanno insegnato, se si agisce da soli si hanno poche forze per raggiungere il traguardo. Ma insieme si può far qualcosa. Propongo, a tutti i sindaci dei Comuni alluvionati, di unirci. Creare quest’associazione è un gesto simbolico, ma dal forte carattere politico e solidale affinché le voci isolate dei territori alluvionati, diventino una sola".

"Possiamo creare una rete solidale che unisca realtà differenti e distanti, ma vicine nella tragedia – conclude Andrea –. Per essere più impattanti a livello regionale e nazionale. L’aiuto di squadra è fondamentale per ripartire ed essere più forti. Questo gesto, inoltre, farebbe vedere che c’è ancora una forte umanità nell’unirsi di fronte alle tragedie. Il prossimo 19 ottobre poserò una corona di fiori, neri perché era il colore preferito di mio fratello, nel punto in cui è avvenuta la tragedia, ma voglio che sia una cosa ristretta. Questo, però, mi ha fatto pensare che non esiste un simbolo legato alle persone morte per alluvioni, o per il cambiamento climatico in generale. Perché non proprio una ghirlanda di fiori neri?".

Zoe Pederzini