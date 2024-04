Un’aula dedicata a Enrico Mulazzani

Un’aula didattica della scuola media Suor Teresa Veronesi di Persiceto intitolata al professor Enrico Mulazzani, noto artista persicetano recentemente scomparso. E’ stato professore ordinario di scenografia e anche direttore di scenografia all’Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano. L’intitolazione, promossa dalle scuole Malpighi col patrocinio del Comune, è avvenuta venerdì mattina, in piazza del Popolo a San Giovanni in Persiceto, alla presenza del sindaco Lorenzo Pellegatti, dei familiari del professore, la moglie Chiara Pesavento e i figli Francesca e Giovanni, del parroco don Lino Civerra, della rettrice delle scuole Malpighi Elena Ugolini e della preside della scuola media Laura Cotti.

L’aula intitolata a Mulazzani fa parte della Bottega delle arti, spazi laboratoriali ed espositivi della scuola media Veronesi che fa parte delle scuole Malpighi. "L’intitolazione al professor Mulazzani – si legge in una nota della scuola Veronesi – è un ringraziamento per aver condiviso con i ragazzi la passione, la professionalità, la creatività e la gentilezza che lo hanno da sempre caratterizzato e distinto". "Ringraziamo le scuole Malpighi – dicono i familiari di Mulazzani – nella persona della rettrice Ugolini, che hanno deciso di intitolare la Bottega delle arti al nostro Enrico. Questa iniziativa contribuisce a rinnovare la sua memoria, che si è espressa nella la sua vocazione poliedrica e la sua spiccata espressività artistica nel campo della scenografia teatrale e televisiva. Se dovessimo riassumere i tratti identificativi della sua persona essi sono la passione, la dedizione e la condivisione che gli riconoscono tutti".

Nell’occasione è stata inaugurata la mostra ’Scenografie possibili’, un progetto ideato e curato da Enrico Mulazzani che insieme agli scenografi e docenti Massimiliano Baisi, Pietro Lenzini e il fotografo Giuseppe Gambetta, illustra come funziona la preparazione di una scenografia e quante persone vi lavorano. Laura Cotti ricorda l’inizio del progetto che ha dato origine alla mostra e il suo incontro con il professore. "Quando incontrai per la prima volta Mulazzani – dice l’insegnante – rimasi subito colpita dall’entusiasmo e dalla passione travolgente con cui affrontava qualunque proposta. Non era possibile non rimanere travolti da questa sua vitalità ed energia che emanava". E aggiunge: "Generosamente Mulazzani ha donato il suo sapere, le sue competenze, la sua voglia di fare agli studenti che ha incontrato. Dedicargli uno spazio laboratoriale credo sia ciò che riassuma meglio il suo essere creatore, artista, promotore e maestro".

Pier Luigi Trombetta