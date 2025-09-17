Un’avventura tra gnomi, elfi e principesse

Sarà come entrare in una fiaba. Un luogo magico, sospeso nel tempo e tra i sogni, per viaggiare con la fantasia. È il Piccolo Museo della Fiaba e del Racconto, lo spazio espositivo ispirato al fantastico mondo delle fiabe, che per il quinto anno consecutivo è stato allestito nelle antiche stanze di Villa Davia, nel borgo di Colle Ameno a Sasso Marconi.

Il progetto, in programma ogni fine settimana fino al 26 ottobre (aperture: il venerdì dalle ore 16 alle 19, il sabato dalle 10,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30; la domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle 19), è promosso dal Comune e realizzato con il supporto tecnico dell’associazione culturale Ca’ Rossa. Quest’anno, il percorso espositivo si snoda attraverso nove sale, ognuna trasformata in un piccolo universo incantato, in cui artisti e compagnie teatrali hanno dato vita al mondo delle fate con installazioni scenografiche e allestimenti teatrali creati per l’occasione.

Una vera e propria avventura pensata per i più piccoli e le loro famiglie, in un percorso in cui i sogni, custoditi tra le pagine di libri incantati, sembrano come liberarsi nell’aria: bambini di ogni età potranno esplorare le dimore dei personaggi delle fiabe, scoprire la stanza segreta delle fate e persino provare a dormire nel loro letto. Un mondo sospeso, in cui si intrecciano silenzio, mistero, sogno e dove prende vita la cosiddetta "Ora Muta delle Fate": un tempo indefinito, invisibile a qualsiasi orologio, che non si misura in minuti né in secondi, ma che rappresenta il filo conduttore che collega i diversi ambienti del museo. Un tempo fatto di meraviglia, stupore e allegria da vivere insieme ai bambini e a coloro che li accompagneranno in questo viaggio speciale.

Gli allestimenti sono stati curati dagli artisti Giovanni Dispenza, Simona Gambaro, Tanja Eick, Alessandro Lucci, Luigi Sermann e dalle compagnie Kuziba, Tpo e La Valigia di Cartone. Inoltre, uno degli allestimenti è un’opera collettiva frutto della collaborazione tra Adriano Dallea, Alessandro Lucci, Letizia Buchini, Francesco Maria Curto e Piccola Bottega degli Intrecci, mentre il progetto luci è a cura di Fabrizio Visconti.

Ma non è finita qui. Nei giorni di apertura del Piccolo Museo della Fiaba, Ca’ Rossa Teatro ha inoltre programmato a Colle Ameno una serie di spettacoli gratuiti pensati per bambini, inseriti nel cartellone di ‘Favolando per le Valli’, la rassegna diffusa di spettacoli, laboratori e narrazioni per tutta la famiglia che tocca diversi comuni del territorio metropolitano.

Giorgia De Cupertinis