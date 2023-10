Un’azienda votata a innovazione e ricerca

Da San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, Met Srl inizia a produrre applicazioni innovative e soluzioni su misura a base di ozono, progettando realizzazioni ad hoc, customizzate in base alle esigenze dei clienti. L’azienda cresce, creando applicazioni diventate poi brevetti, che strizzano l’occhio all’ambiente e che si basano sulla sostenibilità. Tra questi, il Diserbo Biologico, l’Abbattimento di Emissioni Odorigene in ambiente chiuso, l’Abbattimento degli Inquinanti da emissioni in ambiente da camini, e un Nuovo Sistema di Nebulizzazione che permetterà di trattare anche alberi con chioma. Nel cuore di Met Srl, quindi, c’è una forte vocazione per la ricerca e per la sperimentazione.