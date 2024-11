Under 35 al lavoro con l’intelligenza artificiale per riprogettare le città

L’intelligenza artificiale per immaginare una nuova idea di città: appuntamento oggi in Mediateca a San Lazzaro. L’evento, riservato agli under 35, fa parte del progetto "SociaAL Stories" che ha partecipato al bando della Regione per sensibilizzare i giovani sull’utilizzo dei social media. Giovani appassionati di informatica e intelligenza artificiale al servizio della comunità per progettare e immaginare una città più smart, sostenibile e inclusiva.

È lo scopo di "Hackaton Ai", l’evento in programma oggi alle 17 alla Mediateca di via Caselle 22. L’"Hackaton", ovvero un’attività partecipativa di breve durata in cui le persone si riuniscono per risolvere alcuni particolari problemi della vita reale in una competizione amichevole e leale, è riservato agli under 35 innovatori, creativi e appassionati di tecnologia che abbiano voglia di condividere le proprie idee e metterle al servizio della comunità per progettare nuovi spazi e affrontare le sfide del futuro anche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Per partecipare alla "call for action" non è prevista nessuna competenza specifica ma è necessario registrarsi compilando una semplice scheda. L’evento "Hackaton Ai" rientra nel progetto "SociAL Stories San Lazzaro – nuove sfide digitali" che ha partecipato al bando della Regione allo scopo di sensibilizzare i giovani sull’utilizzo consapevole dei social media e dell’intelligenza artificiale.