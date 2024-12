Undicenne investito dal furgone. È ancora in prognosi riservata

Resta gravissimo il bimbo di 11 anni investito a Crevalcore. La sua prognosi rimane riservata, è in Rianimazione all’ospedale Maggiore ed è tuttora in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il ragazzino ha attraversato proprio mentre sopraggiungeva il furgone che stava procedendo a bassa velocità ma che non ha potuto evitare l’investimento. Nell’impatto l’undicenne é caduto a terra battendo la testa sull’asfalto. Sul posto i carabinieri di Crevalcore per i rilievi. I militari hanno raccolto svariate testimonianze per capire meglio la dinamica dell’investimento avvenuto in prossimità di una curva. L’investimento si era verificato lungo viale Amendola verso le 18. "Il ragazzino, che conosciamo – racconta dispiaciuta Giorgia Crozzoletto che conduce assieme alla sorella Simona, la tabaccheria del Corso che svetta sul viale quasi di fronte al punto dell’investimento –, è venuto in negozio, ha effettuato una ricarica. Poi è uscito velocemente dalla tabaccheria, ha attraversato il viale e purtroppo è stato investito".

Ad investire il bambino, in un tratto stradale dove non ci sono le strisce pedonali, un furgone che procedeva lentamente ma che non ha potuto evitare l’impatto. Il mezzo si è immediatamente fermato e il conducente ha prestato i primi soccorsi così come passanti ed alcuni negozianti della zona che hanno rincuorato e coperto il ragazzino in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Sono stati infatti chiamati i soccorsi ed è intervenuta una ambulanza della Pubblica assistenza di Crevalcore, che opera in sinergia con il 118, con medici e paramedici a brodo. Al giovane sono state prestate le prime cure quindi è stato caricato e portato d’urgenza all’ospedale Maggiore dove è tuttora ricoverato in condizioni critiche.