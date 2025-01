Undici chili di coca in auto. Sequestro da un milione

Lo scomparto segreto si apriva azionando il pulsante nascosto nello zoccoletto della cintura di sicurezza. E qui, nel doppiofondo creato appositamente, erano nascosti dieci panetti di cocaina, per un totale di 11 chili. Li hanno trovati i poliziotti della sottosezione Bologna della polizia stradale quando mercoledì hanno fermato una Renault Clio che era appena uscita al casello di Borgo Panigale.

Al volante, una ragazzo albanese di 25 anni, incensurato, domiciliato in provincia di Firenze. Il giovane ha attirato l’attenzione della pattuglia perché procedeva con andatura non regolare. Arrivata nei pressi del cimitero di Calderara, la Clio si è fermata, come ad aspettare qualcuno. A quel punto i poliziotti sono entrati in azione: si sono avvicinati all’auto e hanno chiesto i documenti al venticinquenne. Lui è apparso subito molto nervoso, motivo per cui gli agenti hanno approfondito le verifiche, portando auto e guidatore nella sede della sottosezione, per una perquisizione più accurata dell’utilitaria. Così, all’interno di un vano appositamente ricavato fra il bagagliaio ed il sedile posteriore sono stati trovati i dieci panetti di cocaina, inequivocabilmente destinati allo spaccio, probabilmente sulle piazze bolognesi.

Per aprire il vano, chi aveva modificato l’auto aveva pensato a un sistema ingegnoso: un pulsante sistemato nello zoccoletto della cintura di sicurezza. Così, oltre ad allacciare e slacciare la cinta, era possibile anche aprire il nascondiglio. La cocaina, immessa sulla piazza, avrebbe fruttato circa 850mila euro. La sostenza è stata subito sequestrata e il venticinquenne arrestato e accompagnato alla Dozza. Probabilmente il ragazzo era fermo in attesa delle persone a cui avrebbe dovuto consegnare la sostanza.

Si tratta del secondo importante sequestro di coca effettuato dalla Polstrada questa settimana: lunedì, gli stessi agenti della sottosezione Bologna avevano fermato un ventiseienne, anche lui di origine albanese, trovato con 3 chili e 440 grammi di cocaina nascosti in uno scomparto segreto ricavato sotto il sedile anteriore del passeggero. Anche nei confronti del ragazzo erano subito scattate le manette e la droga era stata sequestrata.