Undicimila vestiti contraffatti Maxi sequestro delle Fiamme Gialle

Scarpe, magliette, giubbotti, camicie. Migliaia di capi, esattamente 11mila, tutti firmati. E tutti, rigorosamente, contraffatti. Sono stati sequestrati dai finanzieri del 2° Nucleo operativo metropolitano, nel corso di un’operazione tesa al contrasto di questo mercato del falso di lusso. I militari delle fiamme gialle hanno operato con la collaborazione dello spedizioniere, la ditta Fedex, a cui erano stati affidati i dodici colli da consegnare all’ignoto destinatario. La società era anche all’oscuro del fatto che, dentro quei pacchi, ci fosse materiale illegale.

La merce è stata sequestrata nell’hub di via Cristoforo Colombo, da dove sarebbe dovuta essere smistata verso la destinazione finale. Ma qui è rimasta: all’arrivo dei colli sospetti, subito è stata avvertita la Guardia di Finanza, che stava indagando da qualche tempo su quella spedizione particolare. Dentro i pacchi, una volta aperti, sono state trovate centinaia di calzature sportive firmate, ma anche magliette, camicie, giubbotti: tutti griffati Fendi, Gucci, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Moncler e anche altri brand famosi. Abiti e scarpe stavano per essere immessi sul mercato del falso, dove avrebbero fruttato, stimano - a ribasso - gli investigatori delle Fiamme gialle, almeno 20mila euro.

Adesso i militari sono al lavoro per ricostruire il primo mittente e il destinatario finale della merce. Da quanto emerso, i dodici colli erano stati inviati dalla Bulgaria, ma sono in corso accertamenti per capire se siano stati prodotti nello stesso Paese o quella fosse solo una ‘tappa intermedia’ del viaggio dei falsi. Che non è detto fossero destinati a venditori abusivi, di quelli che nel weekend popolano con la loro merce i portici di via Indipendenza.

Sono in corso ulteriori approfondimenti, infatti, per ricostruire la filiera del falso e capire se i destinatari fossero anche negozi e boutique ‘infedeli’. A quel punto, ovviamente, il valore della merce, spacciata per originale, avrebbe subito un’impennata. Un lavoro di indagine che richiederà tempo: proprio per tentare di aggirare i controlli, sui colli sequestrati dai finanzieri erano stati apposti indirizzi e identità di recapito fittizi.

