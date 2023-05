Un’estate al museo tra musica, danza e performance

Musica, danza e performance nelle sale della Pinacoteca. Si chiama infatti ’Membrane culturali’ il cartellone di eventi (sono 18 ad ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria) che il museo propone per tutta l’estate, fino a ottobre, in collaborazione con l’Orchestra Senzaspine. Il progetto vuole re-immaginare gli spazi del museo bolognese, abitando con differenti linguaggi artistici le sale, attraverso musica classica e contemporanea, danza, performance e attività laboratoriali. L’obiettivo è innescare un nuovo coinvolgimento del pubblico con un museo non più ’paludato’ ma contenitore di esperienze multiformi, attraverso la contaminazione con le nuove leve dell’arte visiva. "Fin dall’inizio del mio mandato ho voluto riannodare il legame tra la Pinacoteca e la città – dice la direttrice Maria Luisa Pacelli – ed è per questo che sono stati allacciati stretti rapporti con l’Accademia di Belle Arti, il Dipartimento delle Arti dell’Università, il Comune, il MAMbo e ora con l’Orchestra Senzaspine. Ogni evento sarà l’occasione per vivere in modo nuovo gli spazi della Pinacoteca". Soddisfatto Tommaso Ussardi, direttore musicale della Senzaspine: "Una collaborazione importante. Musica classica, jazz e contemporanea, danza moderna e contemporanea, animazione, illustrazione, laboratori per l’infanzia e performance di live painting, sono solo alcune delle ‘Membrane Culturali’ che metteranno in relazione artisti e pubblico".

Intanto si comincia con una doppia inaugurazione: sabato alle 17 concerto di musica barocca dei Solisti dell’Orchestra Senzaspine nella sede di Palazzo Pepoli Campogrande, con il violino solista Daniele Negrini e il 27 maggio in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, che vedrà le studentesse accompagnare il pubblico in due visite gratuite alla Pinacoteca alle 17.30 e 18. A seguire, alle 19, nella piazzetta Roberto Raviola antistante le sedi delle due istituzioni bolognesi, si terrà il concerto ’L’Orchestra Senzaspine, dalla classica al pop’ con la cantante solista Eva Macaggi. L’8 giugno alle 17 proiezione del documentario ’Perugino. Rinascimento immortale’, un viaggio alla scoperta dei capolavori del maestro, messi in relazione ai prestiti della Galleria Nazionale dell’Umbria che ora arricchiscono la rinnovata sezione del Rinascimento della Pinacoteca. Il 21 giugno Festa della Musica, con un concerto nel cortile interno del museo (ore 21). Dal 29 giugno fino al 20 luglio, tutti i giovedì alle 17 in Aula Gnudi concerti con giovani pianisti mentre il 22 e il 29 luglio sono dedicati alla danza. Il programma completo con il link per prenotare è su www.pinacotecabologna.beniculturali.itit.