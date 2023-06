Un’estate di musica e di grandi concerti

di Francesco Moroni

Bologna sempre più città della musica. Di tutti i tipi, anche quando si parla dei grandi concertoni pronti a infiammare l’estate sotto le Due Torri. Non ci sarà il mare, ma il pubblico è tra i più caldi e gli artisti non hanno dubbi: quando si tratta di inserire Bologna come tappa del proprio tour, non ci si pensa due volte. Lo conferma il parterre di stelle pronto ad arrivare sui palchi della città e la lista quasi infinita di concerti che nei prossimi mesi allieteranno il pubblico nostrano e gli appassionati da fuori città. Così, dopo aver raccontato su queste pagine alcuni tra gli show più ‘caldi’ della primavera - dall’ultima esibizione di Roger Waters ai Maneskin, da Gianni Morandi agli altri – proponiamo un primo vademecum, una guida sulle nostre pagine da conservare e appendere al muro per non perdersi neanche una serata.

Si comincia subito con il primo grande ‘big’ dei nomi da non potersi perdere: c’è Vasco Rossi al Dall’Ara (6-7-11-12 giugno). Il 9 gli Zen Circus suonano all’Arena Puccini, mentre il 16 giugno ai giardini di via Filippo Re riparte il Botanique Festival con Africa Unite (17), Sick Tamburo (22) e Giancane (27), per continuare poi il fitto calendario a luglio. Il 23 giugno i riflettori si riaccendono invece sul palco del parco delle Caserme Rosse in via di Corticella: dal 23 al 25 giugno la seconda edizione di Oltre Festival con Nitro, i Verdena, Noyz Narcos, Carl Brave, Bnkr44, Kid Yugi, Meg, Rose Villain, Naska e il fenomeno fresco di tormentone del Festival di Sanremo Rosa Chemical (programma: oltrefestival.com). Il 25 al Parco Nord c’è il metal senza fronzoli degli Slipknot, mentre ai giardini del Baraccano si cambia completamente genere con l’indie festival di ‘GoGoBo’: da Populous (24 giugno) a Dente (25), fino a Pop X (25).

Il 28, sempre alle Caserme Rosse, altro fenomeno dell’Ariston: Mr. Rain. Il parco in Corticella resta infatti catalizzatore di eventi grazie al ‘Bonsai Garden’, che torna dal 28 giugno fino al 21 luglio. Si parte subito con Fabri Fibra l’1 luglio, lo stesso giorno di Marco Mengoni al Dall’Ara, mentre il 2 al Parco Nord ci sono i Pantera. Si torna alle Caserme Rosse per Tananai (4 luglio), mentre il 7 spazio all’Imola Summer Sound: sul palco, tutti insieme la stessa sera, Tony Boy, Roshelle, Sethu, Ele A, Roshelle, Luchè, Shiva e Sfera Ebbasta. L’11 luglio al Dall’Ara c’è Tiziano Ferro, alle Caserme Rosse arrivano gli attesissimi Moderat, mentre il 14 all’autodromo imolese si esibiscono i Placebo. Nada arriva al Botanique (14), i Depemoche Mode al Dall’Ara (16) ed Emis Killa alle Caserme Rosse (20).

Dal 20 luglio, per gli appassionati del genere, via al Porretta Soul Festival, atteso tutto l’anno. Agosto è invece ancora tutto da annunciare, ma per l’autunno non mancano già i pezzi grossi: Bjork, Francesco Renga, Blink-182, i Pooh, Ariete, Nek, Colapesce e Dimartino. Si può iniziare ad aggiornare l’agenda.