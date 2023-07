Un’estate rovente e tropicale Bologna da bollino rosso Temperature vicine ai 40 gradi

Città roventi e nottate ancor più infuocate. Da oggi scatta il bollino rosso anche per Bologna, con temperature percepite attese di 39 gradi. Ma l’assaggio (rovente) è già stato servito nei giorni scorsi, dove l’allerta arancione ha riservato comunque lunghe giornate boccheggianti. Ieri sono stati otto i centri urbani in Italia con il massimo livello di rischio salute per il caldo. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, oggi saranno lo stesso numero (con due città che escono dalla lista e altre due che vi fanno rientro) e domani diventeranno 10. Oggi bollino rosso quindi per Bologna, Viterbo, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, mentre escono dall’elenco rovente Bolzano e Torino. Domani i bollini rossi saliranno a 10, con Campobasso e Pescara.

Quanto ai bollini arancioni, che indicano il rischio salute per la fascia di popolazione più vulnerabile, quindi anziani, bambini e portatori di malattie croniche, ieri lo hanno avuto 8 città (Ancona, Bologna, Brescia, Campobasso, Milano, Pescara, Verona e Viterbo), oggi il loro numero scenderà a 5 (Ancona, Bari, Campobasso, Pescara e Trieste), e domani a 4 (Bari, Catania, Messina e Palermo). Dal bollettino sulle ondate di calore spariscono le città verdi (nessun rischio da ondata di calore).

Le alte temperature peseranno di più anche perché farà caldo pure di notte: secondo gli esperti di 3BMeteo le minime che non scenderanno sotto i 2426 gradi e lungo i litorali potranno mantenersi anche superiori. Si intensificherà di conseguenza l’afa, soprattutto dopo il tramonto, quando il tasso di umidità sarà in aumento e le temperature ancora elevate, specie nei grandi centri urbani. Qualche esempio? A Bologna le temperature varieranno tra 25 e 37°C, ad Ancona tra 23 e 36°C.