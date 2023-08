Un’estate tesa Tra clima pazzo e gesti folli

Nicoletta

Barberini Mengoli

Questa mi sembra un’estate strana. Tra gli incendi, le alluvioni e ora i forti rincari, anche fare le vacanze diventa un grosso problema. Le ferie che dovrebbero segnare un momento di benessere e relax corrono dei rischi. C’è un’atmosfera un po’ surreale anche nelle scelte, perché l’Italia quasi a macchia di leopardo ha luoghi che, per diverse vicende legate ai cambiamenti atmosferici, diventano inagibili. Anche nel mondo la situazione non è diversa, se pensiamo a quella famiglia bolognese che, credendo di fare il viaggio dei sogni di una vita a Maui alle Hawaii, si è trovata circondata dal fuoco e si è salvata per miracolo, viene da pensare che, anche una buona pizza in casa propria, va benissimo! Intanto continuano gli sfregi ai monumenti, non ultimo quello di alcuni giorni fa, quando un soggetto con forti problemi psichici si è scagliato contro il portone della Basilica di Santo Stefano, punteggiandolo con scheggiature. Il portone che era stato da un anno restaurato con l’aiuto di vari enti cittadini, verrà presto riparato con un intervento conservativo, per far sì che, nelle fessure che si sono create, non possa entrare la pioggia e creare altri danni. Il Santuario di Santo Stefano, chiamato dai bolognesi ‘Complesso delle sette chiese’, la cui costruzione risale all’anno 100 d. C, era un tempio pagano dedicato alla dea egizia Iside. Nel tempo, re e imperatori hanno reso la struttura molto complicata. Dalla piazza appaiono le facciate di tre delle chiese: quella del Crocefisso, del Sepolcro e dei Santi Vitale e Agricola. E lateralmente la chiesa del Martyrium, di San Giovanni Battista, l’antica chiesa de’ Confessi (cripta della chiesa del Crocefisso), nonché la settima quella della Benda, oggi diventata parte del museo di Santo Stefano e reliquario del plesso. Un altro gioiello cittadino è stato offeso, ma per fortuna i cittadini sorvegliano e chiamando subito la polizia fanno diminuire l’entità del danno.