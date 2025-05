Un’Europa Galante al Manzoni. Il Barocco di Biondi protagonista

Prosegue il Bologna Festival, così come il suo percorso tra i grandi ensemble europei portando sul palco del Manzoni, questa sera alle 20.30, una delle compagini cameristiche più stimate al mondo, quell’Europa Galante che col suo fondatore Fabio Biondi ha davvero fatto la storia della renaissance barocca con il suo inconfondibile tocco italiano. E il repertorio della serata è perfetto per esaltare la compattezza, precisione, estro e originalità che da sempre fanno di quest’orchestra una gloria nostrale nel globo, inanellando in un percorso cronologico tre colossi del Barocco come Corelli, Geminiani e Vivaldi per un intenso spaccato tra Seicento e Settecento italiano con quattro Concerti Grossi, formula principe del tempo, e per archi.

Un impaginato che è dunque quasi un curriculum in musica delle frequentazioni più intense e pregiate di Europa Galante nella loro più che trentennale carriera in disco e sui migliori palchi internazionali, un tuffo nell’epoca d’oro della musica italiana ed anche della città di Bologna, soprattutto nelle arti visive, ma non solo, come stanno dimostrando gli appuntamenti di Bologna Festival a Palazzo Pepoli.

Reduci, dunque, dalla tournée in centro e sud America, Fabio Biondi ed Europa Galante apriranno proprio con Bologna Festival una parentesi emiliana, che li vedrà poi in tre appuntamenti a Parma dal 2 all’8 giugno al Teatro Farnese e al Complesso Monumentale della Pilotta.