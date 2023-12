Uni Reading apre con Erlend Øye

Un grande live inaugura stasera la 7° edizione di Uni Reading (fino al 22 dicembre): sul palco dell’Oratorio San Filippo Neri, alle 21 il cantante e chitarrista norvegese Erlend Øye, membro fondatore della band indie dei Kings of Convenience resa celebre dal successo mondiale di ’Riot on an Empty Street’ oltre che membro di Whitest Boy Alive e della band siciliana La Comitiva. Insieme a lui il musicista Andrea Poggio già candidato al Premio Tenco e ora fuori con l’album ’Il Futuro’ edito per La Tempesta Dischi.