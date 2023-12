Unibo, approvato il nuovo statuto. Il rettore Molari: “Siamo un ateneo più democratico”

Bologna, 6 dicembre 2023 - Approvato dal Senato accademico il nuovo Statuto dell’Alma Mater, dopo il parere positivo del consiglio di amministrazione.

Il testo che definisce e norma l’organizzazione dell’ateneo è stato oggetto di una profonda revisione, guidato da un gruppo di lavoro nominato ad hoc e presieduto dal professor Mastroagostino. “Perché è naturale confrontarsi quando ci sono posizioni diverse”, puntualizza il rettore Giovanni Molari. I nodi principali della discussione hanno riguardato la composizione degli organi accademici. “C’è stato un lavoro di compromesso”, ha commentato Molari. “Innanzitutto abbiamo maggiore democrazia e maggiore rappresentatività: siamo un ateneo più democratico”, ha aggiunto.

Tante le novità che emergono dal nuovo Statuto: dai cinque membri interni del cda che non saranno più nominati dal Senato accademico, ma da tutto il personale (quattro saranno professori o ricercatori), alla valorizzazione della componente tecnico-amministrativa, il cui peso del voto in occasione dell’elezione del rettore passa dal 18 al 22% del rapporto tra elettorato attivo dei professori e ricercatori ed elettorato attivo del personale tecnico-amministrativo.

Tra le novità per il Senato aumenta invece la presenza dei direttori di dipartimento, che passano da 10 a un minimo di 15 (almeno 3 per ogni area scientifico-disciplinare) con l’ingresso di un presidente di Campus. Tra i sei rappresentanti degli studenti, inoltre, almeno uno dovrà appartenere al terzo ciclo. Nascono poi apposite commissioni istruttorie miste, con l’obiettivo di semplificare il lavoro degli organi di ateneo.

Fronte didattica: protagonisti saranno i dipartimenti, con un ruolo rafforzato nella gestione delle attività formative e con coinvolgimento maggiore dei direttori nei procedimenti decisionali. Scompaiono definitivamente le Scuole e nascono apposite commissioni interdipartimentali.

Focus anche sull’impegno pubblico e il ruolo sociale dell’ateneo, per i quali sono previste apposite iniziative di terza missione. Tra le altre novità: soppressa la Consulta del personale. La delega alla Romagna resta nelle mani del rettore, che crede “sia importante essere direttamente coinvolto, senza figure intermedie” e senza quindi la figura di un prorettore alla Romagna.

In Senato otto astensioni da parte del senato e due voti contrari, con tutti gli altri favorevoli (22); nel cda, un astenuto e sei favorevoli (gli altri erano assenti): questo l’esito delle votazioni.

“Sono molto contento dell’esito del senato e del consiglio di amministrazione di questa mattina perché si danno risposte a temi in discussione da anni – ha concluso il rettore –. Con questa modifica di statuto si chiariscono temi che meritavano di essere chiariti, perché non si può continuare a discutere senza arrivare a una posizione, e questo è merito dei nostri organi. Ognuno si è sentito libero di esprimere opinioni diversi su temi che per natura lo prevedono, ed è giusto così”.