Unibo, diritti e inclusività. Ecco gli ‘Stati Generali’

Il diritto allo studio come cardine di discussione. ‘Primavera degli Studenti’ ha indetto per domani, sabato e domenica gli ‘Stati Generali dell’Università’.

"L’importante è rimettere al centro del dibattito gli atenei, discuteremo di diritto all’abitare, di politiche giovanili e di finanziamenti – spiega il coordinatore nazionale di Primavera agli Studenti, Francesco De Luca –. Proveremo ad uscire dalle mura degli Atenei. E per farlo abbiamo scelto due luoghi storici che incarnano i valori della resistenza, come il Pratello, a Porta Pratello in via Pietralata 58, nella giornata di domani e la Bolognina, con la Casa di Quartiere Katia Bertasi in via Fioravanti 18/3, nelle giornate di sabato e domenica".

La prima giornata, che inizierà ufficialmente alle 17 con Lorenzo Cipriani, presidente del quartiere Porto-Saragozza, sarà dedicata al rapporto tra università e città. Più precisamente all’università come serbatoio culturale per ogni città, agli spazi urbani, alla cittadinanza universitaria, al tema dell’emergenza abitativa e alla necessità di invertire la rotta del mercato. A supporto del dibattito saranno presenti la vicesindaca di Napoli Laura Lieto, il Consigliere Regionale della Lombardia Paolo Romano, l’assessore alle Politiche Sociali di Parma Ettore Brianti e tanti altri ospiti. La serata si concluderà poi con la proiezione del cortometraggio ‘Gioventù Meloniana’ alla presenza dei giornalisti di FanPage.

Il secondo giorno, all’insegna del dialogo e a fianco di tutte le associazioni studentesche e universitarie nazionali, tratterà di università antifascista e sicurezza.

"Lo faremo insieme all’Anpi e al sindaco Matteo Lepore – continua De Luca –. Poi si parlerà di salute mentale, inclusività e diritti, diritto allo studio e università pubblica e, infine, dell’impatto dell’autonomia differenziata sulla vita di studenti e studentesse". Alle 13 di sabato il candidato alla presidenza regionale, Michele de Pascale, discuterà di un patto di lavoro tra università, Regione e Paese.

L’ultimo giorno, domenica, sarà dedicato alla tematica dell’accesso al mondo del lavoro e alla precarietà giovanile. In questo contesto, alle 11.30, il dialogo con la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, sulla ‘costruzione di un nuovo modello universitario’. Alle 16.00, con Flc-Cgil e Uil-Rua, oltre che con associazioni come A.R.T.e.D. e ADI e con il senatore Francesco Verducci, verrà lanciato un dibattito sulla riforma del preruolo e l’accesso all’insegnamento.

"Al termine della tre giorni, presenteremo il ‘Manifesto per il Presente’, risultato dell’elaborazione svolta, ai maggiori esponenti e alle leadership di tutti i partiti politici d’opposizione. Dialogheremo con Pd, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Europa Verde, +Europa e Azione" conclude Francesco De Luca.