Unibo, dottorato a Sandra Diaz. Scienziata degli ecosistemi

L’Alma Mater ha conferito il dottorato ad honorem in Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente all’ecologa argentina Sandra Díaz, scienziata tra le più importanti al mondo in campo ambientale. La professoressa Díaz, spiega l’università, ha offerto contribuiti fondamentali per la comprensione del funzionamento degli ecosistemi terrestri. "Attraverso i suoi lavori scientifici e il suo impegno pubblico, ha mostrato che la scienza di base può avere ricadute sociali di grande rilevanza. Il suo lavoro ci insegna che lo studio di ogni microcosmo fornisce dati utili alla gestione del complesso macrocosmo in cui viviamo", ha sottolineato il rettore Giovanni Molari. A lei, ha aggiunto il professore Alessandro Chiarucci, proponente del dottorato ad honorem, "si deve l’introduzione e lo sviluppo del concetto di ‘naturès contributions to peoplè, il contributo della natura per le persone, che costituisce oggi una delle nozioni essenziali per la comprensione del valore della natura per gli esseri umani".