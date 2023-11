Unibo e guerra in Palestina. Bocciata la petizione. Parte la rivolta dei collettivi

L’università non si schiererà. Il senato accademico dell’Alma Mater ha respinto le due mozioni presentate dagli studenti a favore del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza: la prima, proposta dal collettivo Link e da Adi (l’associazione dei dottorandi), ricalcava la petizione firmata da oltre 600 docenti e ricercatori dell’ateneo; l’altra riportava a sua volta contenuti molto simili. Nell’appello veniva anche chiesto all’Alma Mater di sostenere le università palestinesi e di interrompere ogni rapporto con realtà a sostegno di Israele.

"Il senato ha deliberato di sottoscrivere la mia dichiarazione di qualche settimana fa", commenta sinteticamente Giovanni Molari. Il rettore fa riferimento alla lettera riportata anche sul Carlino: "A un ateneo come il nostro, orgoglioso del suo pluralismo, non compete adottare questa o quella visione, ma alimentare un dibattito collettivo che contribuisca a un’analisi non semplicistica di temi rilevanti e complessi", aveva detto Molari, prima di esprimere la propria solidarietà "a tutte le vittime" del conflitto e l’augurio perché si arrivi presto alla pace.

E così, mentre dentro i palazzoni dell’Alma Mater è arrivato lo stop alla mozione pro Palestina, in zona universitaria sono partite le proteste degli studenti. I collettivi sono entrati in Rettorato e dal cortile del pozzo si sono piantati di fronte alla porta ai piedi delle scale che conducono agli uffici di Molari. Al grido di "vergogna" e "assassini", hanno anche tracciato alcune scritte sui muri dell’atrio in via Zamboni 33. Una delegazione di studenti è stata ricevuta dallo stesso rettore nei propri uffici, per un confronto sul tema.

I collettivi hanno poi lasciato i saloni dell’ateneo per partire in corteo attraverso la zona universitaria. "Su pulizia etnica e colonialismo, la neutralità è complicità", recitava lo striscione in testa alla manifestazione. "Vogliamo ribadire che gli studenti non tollerano alcuna collaborazione con chi fa pulizia etnica nei territori palestinesi", ha aggiunto qualcun’altro. "Gli studenti si schierano contro l’Università, che ha scelto di essere complice e continuare a collaborare con l’apartheid sionista", ha detto un altro rappresentante dei collettivi. A più riprese sono state anche invocate a gran voce le dimissioni di Molari, perché – secondo i manifestanti – "non rappresenta gli studenti e le centinaia di docenti che hanno firmato la petizione" a favore della fine del conflitto israelo-palestinese.

La manifestazione è continuata per le vie del centro e da piazza Verdi si è spostata in via delle Belle Arti, con gli studenti in protesta che hanno continuato a presidiare la zona, a srotolare striscioni e a urlare al megafono il proprio dissenso, davanti alle forze dell’ordine presenti. Poi, il corteo si è sciolto.