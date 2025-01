Unibo, Giornata della trasparenza. Anticorruzione e informazione: "Etica e media sono fondamentali"

Possono l’etica e i media diventare agenti di cambiamento e progresso in una società in continua evoluzione e trasformazione? E quanto è fondamentale il loro rapporto? A queste domande risponde la Giornata della Trasparenza, evento organizzato dall’Alma Mater, con l’obiettivo di approfondire tematiche come l’anticorruzione, la corretta divulgazione e la trasparenza. Negli spazi del DAMSLab, a partire da ieri mattina, diverse personalità del mondo dell’informazione e delle istituzioni pubbliche, accompagnate da un numeroso pubblico, hanno dato vita a un dialogo a più voci su "temi di assoluta attualità – inizia il rettore di Unibo, Giovanni Molari –. È stata una bellissima giornata in cui approfondire e trattare argomenti come l’impegno pubblico, i concorsi, e l’informazione".

Ad arricchire le quattro tavole rotonde organizzate durante tutta la giornata, la pluralità dei relatori invitati. "Mi è piaciuto molto che abbiano partecipato ospiti di diversa estrazione e appartenenza – continua Molari –. Dai docenti ai giornalisti, passando per i rappresentanti delle istituzioni, si è creato un dialogo a più voci molto interessante a cui ha assistito parecchio pubblico. L’aula, infatti, era piena", senza contare chi ha seguito l’iniziativa on line. Al centro della prima tavola, l’importanza della trasparenza per rafforzare la fiducia nelle istituzioni e il ruolo dei media per coinvolgere e informare la cittadinanza. A trattare dei temi, Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, Il Giorno e il Resto del Carlino e Luce!, Enrico Del Colle, già professore all’Università di Teramo, il segretario generale del Censis Giorgio De Rita, la delegata per l’Impegno Pubblico dell’Alma Mater Maria Letizia Guerra e il professore Renzo Orsi. Presente anche Sabrina Luccarini, direttore generale dell’Alma Mater.

Spazio ai ‘concorsi e ricorsi’ nella seconda tavola rotonda, moderata dal professore Marco Dugato, con la rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli, il consigliere di Stato Stefano Toschei e il giornalista Corrado Zunino. Poi, ‘saperi scientifici e false notizie’, con la divulgatrice scientifica Elisabetta Bernardi, il giornalista scientifico Giovanni Caprara e la professoressa dell’Alma Mater Michela Milano, direttrice del Centro Interdipartimentale Alma AI e la professoressa Anna Maria Lorusso.

Ha chiuso la giornata il dialogo su ‘trasparenza e finanziamenti pubblici’, con Rebecca Levy Orelli, delegata del rettore per il bilancio e la programmazione dell’Unibo, il giornalista Eugenio Bruno e Alberto Rigoni, consigliere della Corte dei Conti nella sezione di controllo per l’Emilia-Romagna.

