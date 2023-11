Unibo in pista con Ducati. Premiato il bolide elettrico progettato dagli studenti

Si chiama Nemesi ed è la moto elettrica progettata dagli studenti dell’Università – supportati da Fondazione Ducati –, che ha permesso al team Unibo Motorsport di aggiudicarsi, lo scorso ottobre, il primo posto nella competizione ‘Motostudent’ svoltasi nel circuito internazionale Motorland Aragón, in Spagna. Un trionfo prestigioso, che si racchiude ora nel sorriso di chi ha vissuto l’emozione di vedere il "frutto del proprio lavoro" tagliare il traguardo, sfidando tanti altri giovani team ‘elettrici’ in arrivo da tutto il mondo. E collezionando così un ulteriore successo dopo la vittoria dell’edizione precedente.

"Questo momento di celebrazione mi emoziona particolarmente – afferma Claudio Domenicali, ad di Ducati –, perché rappresenta la sintesi di un lungo lavoro, che si è tradotto in un risultato importante. Con questo progetto si va al di là della teoria, perché mette gli studenti di fronte alla necessità di ottenere un risultato. La vita reale è questa: superare le difficoltà e confrontarsi con gli altri".

"Se tra questi ragazzi ci sono gli ingegneri del futuro di Ducati? Sicuramente – continua Domenicali –. Noi facciamo tutto questo perché sia utile a loro, ma c’è anche un interesse aziendale molto forte. I giovani che escono da questo percorso non solo sono quelli più appassionati, ma anche quelli che si sono fatti la ‘scorza’ per superare le difficoltà lavorando in gruppo".

Nemesi ha prima superato le ispezioni tecniche e poi le prove dinamiche, arrivando in pole position e quindi vincendo la gara, oltre a diversi premi conquistati in serie (Best Innovation, Best Design, Best MS1, Best MS2, Best Motostudent). Ad applaudire il team, ieri mattina nell’Auditorium Ducati, anche il rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari: "È una grande occasione di lavoro tra l’Università e Ducati, che dà la possibilità di sfruttare a pieno le competenze di entrambi per raggiungere insieme i risultati".

E se "questo percorso non è stato semplice, ma ricco di emozioni e traguardi", come ha voluto sottolineare Davide Bertozzi, cto del team Unibo-Ducati 2023, anche il prossimo team intende puntare in alto: "Sarà un grande onore – ha affermato Marco Bertuccioli, cto già in sella per la prossima edizione –: metteremo l’innovazione davanti a tutto".

g. d. c.