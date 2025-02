Unibo, inaugurazione anno accademico. L’ospite è Lenaerts

Koen Lenaerts (foto), presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea, sarà l’ospite d’onore alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025 dell’Unibo, il 937° dalla sua fondazione. L’evento, che vedrà anche la presenza della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, si svolgerà il primo marzo, alle 11, nell’aula magna di Santa Lucia e in diretta streaming su Youtube. Nell’occasione, il rettore Giovanni Molari consegnerà a Lenaerts il Sigillum Magnum di Ateneo, massima onorificenza dell’Alma Mater. Nel corso della cerimonia il giurista belga Koen Lenaerts, terrà una lectio magistralis su ’Democrazia, Stato di diritto e solidarietà: difendere i valori comuni europei’, nella quale sarà sottolineato come la solidarietà fra gli Stati membri nel quadro dell’Ue appaia come l’unica risposta possibile alle sfide dell’Unione e dei suoi cittadini.