Unibo e la decisione su Israele: cosa chiedono gli universitari in presidio in rettorato

Bologna, 23 settembre 2025 - “Fuori Israele dall’Università. Palestina libera”. Così, con striscioni, megafoni e una imbarcazione della Global Sumud Flotilla, riprodotta in miniatura e in cartone, gli universitari hanno ‘presidiato’ il rettorato, spingendosi in protesta fino all’interno del rettorato. Al civico 33, una delegazione di studenti, con i collettivi Cambiare Rotta e il sostegno dei Giovani Palestinesi e Prometeo, è in attesa dell’esito della riunione del Senato accademico, attualmente in corso.

L’Alma Mater, infatti, dovrà discutere della mozione avanzata e promossa dal Consiglio degli studenti, in cui si chiede l’interruzione immediata, da parte dell’ateneo, dei rapporti accademici e con le aziende israeliane. Ora, dopo questa “prima vittoria” da parte dei collettivi, tocca all’Unibo prendere posizione, dopo essersi espressa anche a sostegno e solidale nei confronti della Flotilla.

“Bisogna rompere con Israele e bisogna farlo subito”, gridano ai microfoni gli studenti, che ora sono radunati in un giardino interno del rettorato in attesa della risposta del Senato, presieduto dal rettore Giovanni Molari. “Unibo è complice e questo si esprime con le collaborazioni con l’università e quelle militari. Noi vogliamo che cessino questi rapporti”.

Per gli studenti, “l’Università e il rettore hanno le mani sporche di sangue: ora il Senato dovrà darci una risposta - gridano -. O si sta dalla parte degli oppressi o si è complici dell’oppressore”.