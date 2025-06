Unibo, la prima tac computerizzata

La ricostruzione in 3D segna una nuova fase per la ricerca scientifica e la formazione medica. L’Università di Bologna ha infatti presentato la Tc Philips Incisive, la prima tomografia computerizzata in Italia, utilizzata esclusivamente per la didattica e la ricerca in anatomia umana. A fare da casa base al progetto è il centro di Anatomia clinica e chirurgica sperimentale e molecolare del dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie che, grazie ai finanziamenti Pnrr, ha inaugurato la nuova tecnologia, la quale mediante l’uso di raggi X e un algoritmo basato sull’Intelligenza artificiale, ricava immagini tridimensionali dettagliate di parti anatomiche del corpo umano.

La Tc Philips, in questo modo, consente di creare dei ‘digital twin’ (gemelli digitali) dei ‘corpi donati per la scienza’ e visualizzare con chiarezza strutture anatomiche complesse, come nervi, vasi sanguigni e tessuti molli, facilitando l’identificazione di dettagli sottili che potrebbero sfuggire con tecniche tradizionali.

Dalla chirurgia personalizzata, fino alla modellazione 3D per il training medico o alla medicina di precisione, l’applicazione della Tc Philips si estende a sempre più campi, permettendo perfino di esercitarsi su interventi. "Oggi si parla di una tecnologia al servizio del paziente e che possa migliorare la sanità pubblica – spiega Stefano Ratti (nella foto), docente di Anatomia di Unibo e promotore del progetto –. Grazie a questa tecnologia è possibile trasformare l’immagine anatomica in uno strumento immaginativo".

La nuova tecnologia, così come il suo impiego, inoltre, è anche frutto di sinergie: "Unibo ha fatto uno sforzo importante permettendoci di rischiare lì dove si poteva cadere nel vuoto – racconta Manuela Ferracin, direttrice del centro di ricerca Biomedica avanzata –, ma collaborando tra differenti docenti e da differenti dipartimenti siamo riusciti ad arrivare a questo risultato".

Gioia Gentile