"Unibo, molestò un ricercatore". Via alle udienze

Professore universitario della Facoltà di Scienze biologiche di Unibo a processo per violenza sessuale aggravata e stalking dopo la denuncia di un ricercatore: ieri in tribunale a Bologna la costituzione di parte civile, l’apertura del dibattimento e la presentazione delle prove. Rinvio al 18 dicembre. Il ricercatore è assistito dall’avvocato Alessandra Pavone del Foro di Pescara, il professore dall’avvocato Maria Antonietta La sala. L’indagine è coordinata dal pm Michele Martorelli e sviluppata dai carabinieri del Nucleo investigativo. Il docente, sulla cinquantina, stimato e con una lunga carriera alle spalle, si era infatuato dell’assegnista, un trentenne. E avrebbe prima cominciato a rivolgergli delle avances, condite da messaggi allusivi. Poi sarebbe diventato sempre più insistente, fino ad arrivare a costringerlo a subire palpeggiamenti durante le ore trascorse insieme nel laboratorio dell’Università. Il ricercatore aveva cercato di allontanarsi, ma il prof avrebbe continuato a insistere, tempestandolo di telefonate e messaggi sempre più espliciti e disturbanti, arrivando persino a seguirlo e comparirgli davanti in contesti inaspettati. Finché il ricercatore ha denunciato. I fatti contestati sarebbero accaduti tra il settembre 2022 e il dicembre 2023, per quanto riguarda le molestie sessuali e i palpeggiamenti, mentre lo stalking sarebbe proseguito fino al giugno 2024. Stando alle accuse, il professore avrebbe approfittato dei momenti in cui si trovava solo con il ragazzo per fargli discorsi espliciti, anche con chiari riferimenti a rapporti sessuali, e per toccarlo. Provocando al ricercatore un’angoscia tale che questi non poteva più andare al lavoro serenamente.

"Prima erano solo battute. Spinte, che ho tollerato. Poi ha iniziato a cercarmi sempre e ad allungare le mani. Io riuscivo solo a dire basta. Ma non è servito". Marco (il nome è di fantasia) è il ricercatore dell’Alma Mater che ha denunciato il suo professore per stalking e violenza sessuale.

Chiara Gabrielli