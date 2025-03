Unibo, al via l’anno accademico. La ministra Bernini ai manifestanti: “Fondi record, non capisco la protesta”

Bologna, 1 marzo 2025 – Via all’inaugurazione del 937° anno accademico dell’Alma Mater nell’Aula Magna di Santa Lucia in via Castiglione con il rettore Giovanni Molari, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini e l’ospite d’onore Koen Lenaerts, Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea a cui è stato consegnato il Sigillum Magnum di Ateneo, massima onorificenza dell’Unibo.

Mentre fuori, in centro, ci sono scontri tra manifestanti e polizia, in occasione del corteo di protesta organizzato dai collettivi “contro l'università del precariato“ e a cui partecipano anche studenti, ricercatori e lavoratori di Unibo, la ministra Bernini risponde alla ‘passeggiata di Carnevale’ dei manifestanti: “Sono professionisti della protesta". E dice di non capire "per quale motivo" siano in piazza. "Abbiamo messo fondi in più sulle università, un sacco di soldi sulle borse di studio, abbiamo fatto una marea di studentati in più e investito sui contratti di ricerca".

La ministra dell'Università Anna Maria Bernini (foto di repertorio)

I fondi investiti

Poi dettaglia numeri e cifre dei fondi investiti dal suo ministero per il 2025: "Abbiamo aumentato le risorse alle università – rivendica Bernini – abbiamo un fondo record da 9,4 miliardi, il massimo che sia mai stato dato. Sono 336 milioni in più rispetto all'anno scorso. Abbiamo anche sbloccato i contratti di ricerca per far capire che noi ci siamo. Abbiamo reso operativo il contratto fatto dal Governo Draghi e ci abbiamo messo sopra 38 milioni di euro. Abbiamo investito anche 880 milioni di euro sulle borse di studio, perché il diritto allo studio non ha colore politico. Vogliamo dare più borse di studio e studentati gratis o a prezzi contingentati agli studenti capaci, meritevoli e incapienti”.

Ricercatori contro la riforma

All’evento partecipa anche una mini-delegazione di ricercatori che punta il dito contro la riforma del pre-ruolo voluta proprio da Bernini: “Volevamo fare la nostra passeggiata di Carnevale pacifica, ma le forze dell’ordine ci hanno accerchiato. La ministra Bernini? Vuole rendere precarie le nostre vite. Marzo sarà il mese dell’agitazione, con lo sciopero dell’università”.

Bernini replica dal palco, dicendosi disponibile “a un incontro con dottorandi e precari dell’Unibo”, sottolineando “l’impegno del suo ministero che ha portato dal 10 al 40 per cento gli studenti che frequentano gratis l’università, nel nome dell’accoglienza e dell’inclusione”.

Il rettore Molari

Il rettore Molari ha richiesto “unità. Saremo critici quando e quanto serve, ma dobbiamo continuare il dialogo e il confronto”. Poi, prima di consegnare il Sigillum Magnum di Ateneo a Lenaerts, ha ricordato il carattere europeo e internazionale dell’Alma Mater con una quota di studenti internazionali salita al 23 per cento, cioè il 14 per cento di tutta la popolazione studentesca dell’Unibo. “Siamo l’Università del mondo e per il mondo”, la sintesi del rettore. Che ha evidenziato anche luci e ombre guardando al futuro dell’Alma Mater: “Il Pnrr ha consentito progressi notevoli. Ma ora spetta alla responsabilità dei governi e degli Atenei pensare al dopo, e pensarci adesso e subito". Il dopo-Pnrr preoccupa Molari a 360 gradi: dalla ricerca alla didattica, dal personale all'housing studentesco e diritto allo studio.

La lectio magistralis di Lenaerts

Lenaerts nella sua lectio magistralis (in italiano) ha messo l’accento sulla necessaria solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione europea: “L'Europa può avere successo solo unita e grazie alla solidarietà per superare le crisi”. Poi prima di salire sul palco fa un accenno alla lite tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky: “Quello che abbiamo visto ieri a Washington significa molto chiaramente che dobbiamo stare spalla a spalla per la sicurezza dell'Europa interna ed esterna”. Per il numero uno della Corte di Giustizia della Ue, “se il valore dell'Europa risiede anche nella capacità degli Stati membri di discutere e decidere assieme, in sistemi più autocratici con un leder forte, è vero che le decisioni vengono prese velocemente, ma si rischia di non rispettare la democrazia, i diritti umani, il pluralismo e le minoranze, sono tutti valori schiacciati perché c'è un leader forte. Le decisioni vengono prese in fretta, ma non è un tipo di sistema in cui vogliamo vivere, non è vero?”.