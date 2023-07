Unibo, una nuova sala anatomica intitolata a Marcella Mengoli

Bologna, 19 luglio 2023 – Una nuova sala anatomica ad alta tecnologia è intitolata a Marcella Mengoli, studentessa di medicina, prematuramente scomparsa in un incidente stradale al terzo anno di università. L’Alma Mater presenta la conclusione dei lavori nella sala settoria, all’interno del centro di anatomia clinica e chirurgia sperimentale e molecolare dell’ateneo, dedicata al training avanzato post lauream su cadavere. Il centro è di riferimento nazionale per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti, volti alla ricerca e allo studio. L’intitolazione della sala, infatti, insiste sulla possibilità di donazione del corpo alla scienza, alla quale attualmente aderiscono 430 donatori viventi. “E’ un gesto nobile che supporta la ricerca e ricorda il valore della donazione del corpo, per accrescere le nostre competenze – spiega il rettore Giovanni Molari -. Un atto di generosità che aumenta lo sviluppo di tecnologie innovative e di nuovi farmaci, sostituendo la simulazione”.

Il ricordo di Marcella Mengoli

Il pensiero, in questo giorno di celebrazione, va a Marcella e alla sua famiglia. All’evento sono presenti i genitori della studentessa, che hanno donato, nel tempo, cinque borse di dottorato per i tutor di anatomia, e ora vedono intitolata un’aula in memoria della loro figlia prodigio. “Marcella era studentessa di medicina, poi diventata tutor di anatomia – afferma il professore di anatomia Stefano Ratti -. Questa sala rappresenta il passaggio tra la preparazione pre e post lauream, dedicata alla formazione specialistica. Marcella, se fosse qui, sarebbe in questo grado di formazione”.

La funzione dell’aula

Il nuovo spazio è tecnologico e “chirurgico, realizzato in maniera modulabile, con la possibilità di creare setting chirurgici diversi, potendo testare diversi interventi ad alta tecnologica e in massima sicurezza – continua il professore Ratti -. Il nostro obiettivo è il miglioramento della salute pubblica, passando tramite una miglioria della sicurezza per paziente e operatore”. Il processo è interessante: “Riusciamo a registrare e a mandare in streaming ciò che avviene in questa sala, per vedere gli errori e per capire come ripararli, arrivando a un momento in cui l’operatore sanitario non dovrà più formarsi per la prima volta sul paziente, ma sul cadavere donato alla scienza”.

La direttrice Manzoli

La nuova sala si collega al lavoro di Unibo di dieci anni fa, quando “si creò la prima sala anatomica a nome di Giovanni Mazzotti – racconta Lucia Manzoli, direttrice del dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie -. Oggi c’è la presentazione di un progetto di Unibo, che fa tesoro della storia dell’anatomia, che è buona parte della medicina”. Dal lontano 2013, “contiamo oltre 430 donazioni”, continua la direttrice.