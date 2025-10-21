Unibo, studenti in protesta per la Palestina. Cori contro il rettore: “Molari vieni a parlarci”

Bologna, 21 ottobre 2025 - “Molari vieni a parlarci”. È un’altra giornata di “lotta” e di passione davanti al Rettorato dove, ancora una volta, si sono riuniti gli universitari per protestare per “la fine degli accordi con Israele e il sionismo”.

Dopo un sit-in sotto i Portici, gli studenti sono riusciti a entrare in ateneo, dopo un momento di tensione con due addetti alla sicurezza che ‘bloccavano’ l’ingresso.

Con megafoni, bandiere e striscioni, in un centinaio stanno aspettando che “Molari ci venga a parlare - tuonano -. Se il rettore non è degno di rappresentarci, se ha paura della forza degli studenti, noi lo cacceremo via” dall’ateneo che, sempre per mano di Molari, per gli studenti si è “trasformato in un laboratorio del Governo - sostengono -. Pur di difendere gli accordi, si blindano le porte agli studenti. Noi abbiamo già detto che siamo pronti a bloccare tutto, stando dalla parte del popolo palestinese e contro una governance complice”.

Un momento della manifestazione degli studenti universitari in via Zamboni a Bologna

La mozione

L’occasione è il Senato accademico, riunito nelle aule di via Zamboni 33, dove il rettore Giovanni Molari, le senatrici e i senatori hanno già sciolto la seduta.

Nella quale, però, si sarebbe dovuta discutere una mozione promossa dal Consiglio degli studenti per “la rescissione degli accordi tra Unibo, Israele ed enti complici”, scrive il collettivo Cambiare Rotta sui social.

Ma, fanno sapere dall’Alma Mater, “la mozione non è stata ammessa alla discussione perché identica a quella già discussa il mese scorso”. E per questo motivo “il rettore ne ha parlato in apertura della seduta del senato”, il quale “è stato concorde nel non inserire la nuova mozione tra i punti all'ordine del giorno”.

Dopo una protesta all’interno del Rettorato, i collettivi si stanno spostando in corteo per la zona universitaria. A capo del serpentone “Siamo tutti antisionisti. Blocchiamo l’Università”.