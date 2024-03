Unibo, una lezione interamente al femminile sulle pari opportunità

Una lezione interamente al femminile, che insiste sulla parità di genere, quella organizzata da Carlo Berti, professore di diritto privato dell’Alma Mater, in concomitanza alla giornata internazionale dei diritti della donna. Domani, alle 9, l’aula A di via Andreatta 8, infatti, si riempie per una classica "lezione accademica e didattica destinata agli studenti – dice il professore Berti – che possono fruire di contenuti veicolati da donne autorevoli, su argomenti che attualmente rivestono un interesse particolare e che hanno rilevanza per chi intende studiare diritto e deve acquisire queste competenze". La lezione ("Parità di genere: le leggi e le protagoniste") "è aperta a chiunque sia interessato", aggiunge Berti.

A salire in cattedra sono Monica Cirinnà, ex senatrice, madre della legge sulle unioni civili, Sofia Ammodio, avvocata e deputata alla Camera nella XVII legislatura, Carla Nassetti, componente del comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Bologna, e l’avvocata Antonella Bertocchi. Le relatrici, non a caso, sono solo donne, che direttamente parleranno delle tematiche scelte per la lezione didattica. "Lascerò parlare le personalità coinvolte, sarò spettatore di quest’occasione – precisa Berti – che sarà gestita dalle colleghe competenti". Nel campo delle pari opportunità, "c’è ancora da fare, ma gli strumenti offerti dalle norme e dagli esempi ci sono – conclude il professore –. Devono, però, esserci leggi adeguate: ciò che deve cambiare è la mentalità".

Sempre domani, alle 14.30, nella Sala Giunta del Dipartimento di Lingue di via Cartoleria 5, Simona Lembi (responsabile del Piano per l’Uguaglianza per la Città Metropolitana) parlerà di "Politiche purali: il Piano per l’Uguaglianza", in un incontro promosso dal Master Gemma e dal Curriculum dottorale Edges - Studi di genere e delle donne.