Unibo, uno sguardo al futuro. Ecco le giornate di orientamento

Perché scegliere di proseguire gli studi all’Università? Come si studia? Come si svolgono le prove di ammissione? Ci sono agevolazioni e borse di studio? Come si vive fuori sede? E se mentre studi pratichi uno sport agonistico o lavori?

Queste sono solo alcune delle domande alle quali risponderanno i docenti, i tutor, il personale e i referenti dei corsi, alla tre giorni organizzata dall’Università di Bologna sull’orientamento universitario, aperta ai diplomandi e a chiunque voglia avvicinarsi al mondo Unibo.

Le Giornate dell’Orientamento dell’Alma Mater anche quest’anno si svolgeranno online dalle 10 alle 17, martedì 27 e mercoledì 28 febbraio per i corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico, e giovedì 29 febbraio per le Lauree magistrali. Le prime due giornate (martedì e mercoledì) saranno quindi dedicate ai diplomandi di scuola superiore, mentre la terza (giovedì) a chi ha già intrapreso un percorso di studi universitari di primo livello o lo ha già concluso. In tutte le giornate sarà possibile partecipare alle presentazioni dei corsi, avere momenti di confronto con gli studenti e le studentesse che frequentano già l’università, conoscere i luoghi e i servizi di Ateneo.

I partecipanti, che dovranno registrarsi sul sito (https://open.unibo.it/eventi/orientamento-lauree-2024), potranno assistere a una vera lezione in aula per familiarizzare con le nuove discipline e, a partire dal 21 febbraio, nell’area riservata, potranno conoscere in anteprima il programma dettagliato delle tre giornate per pianificare gli incontri, oltre a trovare

documentazione e video specifici su corsi e servizi da poter consultare in qualsiasi momento.

Ce ne saranno per tutti i gusti e per tutte le esigenze! In programma incontri per riflettere sull’importanza di possedere una laurea e sulle tantissime opportunità offerte dai corsi di studio Unibo; per scoprire che l’Alma Mater è un Ateneo aperto che dà la possibilità di studiare a prescindere dalla situazione economica famigliare (non si pagano le tasse fino a 27.000 euro di ISEE e ci sono tante borse di studio e agevolazioni); per avere suggerimenti sul metodo di studio, su come organizzare il proprio percorso, la vita fuori sede e la ricerca di un alloggio per tempo. Si potrà inoltre parlare con i docenti e il personale Unibo esperto delle prove di ammissione dei corsi e delle esperienze all’estero.