Unibo vista dagli studenti: “Corsi duri, ma stimolanti. E servirebbero più aule”

Bologna, 23 febbraio 2025 – L’Università di Bologna rappresenta un punto di riferimento per studenti provenienti da ogni parte del mondo. Secondo i dati più recenti, riportati dal Rettore Giovanni Molari, l’ateneo continua a crescere con un incremento del 3% nelle iscrizioni, accompagnato da un notevole aumento del 23% degli studenti internazionali. Tuttavia, si rileva un calo dei fuorisede (-6%), una tendenza già emersa nel 2023, quando il dato era sceso del 4%.

Ma quali sono le opinioni degli studenti riguardo all’Università di Bologna? Cosa apprezzano e cosa vorrebbero migliorare? Dal punto di vista didattico, l’università ha riscosso grande successo. Gianmarco Scintu, studente di Storia, esprime la sua soddisfazione: “Mi trovo molto bene, soprattutto per la qualità dell’insegnamento. I professori sono preparati e la mia facoltà è molto competente. Inoltre, il corso è ben strutturato, con una vasta scelta di esami”. La sua compagna di corso, Anna Chendi, aggiunge: “Mi trovo altrettanto bene per l’approfondimento della materia che studio, storia. Tuttavia, le aule sono sovraffollate, e capita spesso di dover stare in piedi, seduti per terra o addirittura fuori dall’aula”.

Anche Simone Violillo e Alessandro Rinaldi, entrambi studenti di Storia, confermano la loro soddisfazione: “L’Università di Bologna offre una preparazione eccellente, e la città è perfetta per gli studenti. L’atmosfera universitaria è unica e stimolante. Inoltre, il corso è ben strutturato, con opportunità sia per proseguire con la magistrale sia per entrare nel mondo del lavoro”.

L’atmosfera internazionale è evidente a Bologna. Elisa Modonutti, studentessa del corso di laurea magistrale in Law, Economics and Governance, commenta: “Sono al primo anno della magistrale, ma ho già frequentato la triennale qui. Il mio corso è in inglese e ho compagni da tutto il mondo”.

Anche uno studente internazionale, Omer Harbi, offre la sua testimonianza: “Studio Fisica Teorica e trovo il corso interessante, sebbene molto impegnativo. A volte il carico di studio rispetto agli esami sembra eccessivo: studio per ore per esami con pochi crediti. Tuttavia, il corso offre ottime opportunità di connessione con il mondo del lavoro, in particolare all’estero, dove l’Università di Bologna è ben riconosciuta”.

Come lui, diversi studenti segnalano problematiche nella gestione degli esami. Alessandro Calesini, studente di Scienze Zoologiche, racconta: “Non ci sono prove intermedie, tutto si gioca su un unico esame scritto e orale”.

Anche Aurora Elia, studentessa di Giurisprudenza, è d’accordo: “Ho appena sostenuto un esame da 18 crediti, e ho dovuto studiare mille pagine in due mesi. Le prove intermedie e una maggiore interazione con i professori durante il corso ci aiuterebbero a gestire meglio la preparazione”.

Bologna, come città universitaria, è molto apprezzata, anche se c’è chi segnala un peggioramento negli ultimi anni. Lorenzo Cosentino, studente di Economia e Finanza, osserva: “Sono soddisfatto dell’ambiente, che è molto stimolante rispetto a quanto avrei mai immaginato in Italia. Sebbene alcuni corsi siano molto teorici, nel complesso l’esperienza è estremamente soddisfacente. Studio in inglese e il corso è ben strutturato, con molte opportunità anche tramite attività extracurricolari e programmi di scambio all’estero che consiglio a tutti”.

Francesca Giardinieri, fuorisede e studentessa di Antropologia, racconta: “Ho scelto di venire a Bologna perché il mio corso è l’unico in Italia che si concentra maggiormente sulla parte culturale, piuttosto che storica. Tuttavia, ho notato un peggioramento della zona universitaria. Quando sono arrivata, Piazza Verdi era un punto di ritrovo per gli studenti, ma oggi, a causa dei lavori, è diventata solo un luogo di passaggio. Lo stesso vale per Via Zamboni, che mi sembra più spenta e degradata”.