Unica data italiana per i Soen: il prog metal atterra al Locomotiv

Sabato affollato per gli amanti della musica, con tre appuntamenti da selezionare con cura nei club cittadini. Al Locomotiv, per l’unica data italiana, stasera torna il gruppo prog metal svedese Soen, con il nuovo album ’Memorial’ uscito a inizio mese e preceduto dal singolo ’Umbreakable’ che vede la band adottare un approccio molto più pesante, pur mantenendo la propria sensibilità melodica.

All’Estragon, alle 21, è di scena invece il duo Rodrigo Y Gabriela, cresciuto a rock e heavy metal. Uno stop a Dublino (mancanza di fondi) li ha portati a incontrare il cantautore Damien Rice, e a svoltare, fino a vincere nel 2020 un Grammy nella categoria Best contemporary instrumental album con ’Mettavolution’. Al Covo infine, dopo il sold out di ieri con Bar Italia, arrivano gli Hotel Lux (foto), post punk made in Uk: il loro ultimo lavoro ’Hands across the creek’ è fatto di tanta chitarra e molta carica.