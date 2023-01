Unicredit accanto al Caab

Il Caab si posiziona al secondo posto nella graduatoria nazionale finale dei progetti finanziati dal Pnrr di investimento sui mercati agroalimentari in Italia. Assegnati 10 milioni di euro a fondo perduto per il Progetto di rifunzionalizzazione, ampliamento, riduzione degli impatti ambientali e digitalizzazione del centro. Fondamentale per l’assegnazione un finanziamento di 2,5 milioni in favore di Caab, richiesto dal bando e deliberato da UniCredit. Grazie al supporto della banca, con un mutuo chirografario della durata di sei anni, Caab sarà infatti in grado di effettuare gli investimenti previsti dal Piano coprendo le necessità finanziarie durante lo sviluppo delle opere programmate e di finanziare la parte eccedente il contributo, realizzando contestualmente altri interventi di ammodernamento della struttura.