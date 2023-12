UniCredit e il dopo alluvione: "’Ri-Generare’ la Romagna"

di Alessandro Caporaletti

BOLOGNA

UniCredit in campo per la ripartenza della Romagna dopo l’alluvione: la banca innalza a 2 miliardi di euro ed estende a tutte le imprese della regione il plafond stanziato lo scorso maggio a supporto dei territori danneggiati. Inoltre lancia il progetto “Ri-Generare”.

Remo Taricani, vice responsabile di UniCredit per l’Italia, come nasce il rpogetto e di che cosa si tratta?

"Già in prima linea per la Romagna nelle fasi iniziali dell’emergenza, UniCredit ha continuato in questi mesi a lavorare per accompagnare la delicata fase della ripartenza. Abbiamo quindi tenuto alta più di sempre l’attenzione sull’area per intercettare e soddisfare i bisogni delle comunità. In situazioni critiche si tende a contribuire nell’immediato per ripristinare materialmente gli spazi. Un approccio reattivo e concreto, ma in questo caso abbiamo voluto andare oltre, contribuendo alla

rigenerazione di aree e strutture per trasformarle in ‘luoghi’, cioè contesti socio-culturali capaci di promuovere aggregazione e socialità. Oggi siamo orgogliosi di poter destinare risorse tangibili, pari a 800mila euro, per la realizzazione di progetti che vanno in questa direzione".

Perché investire nel recupero di spazi per creare luoghi di aggregazione soprattutto per i giovani?

"E’ un’esigenza emersa con forza dal dialogo con i territori che è al centro del nostro modo di fare banca. Grazie all’impegno dei nostri area manager e della struttura di sviluppo dei territori della Regione Centro Nord, abbiamo intensificato il confronto e il dialogo con i sindaci delle aree più colpite – Forlì, Cesena, Ravenna, Lugo, Cervia, Russi e Faenza – che, condividendo in pieno la nostra determinazione a intervenire, ci hanno coinvolto nella co-progettazione di azioni utili alla rigenerazione dei territori danneggiati per realizzare aree di crescita relazionale. Un bisogno sentito soprattutto dai più giovani, già molto colpiti nel loro sviluppo socio-culturale durante la pandemia. Ne abbiamo avuto conferma anche dall’iniziativa che abbiamo sostenuto questa estate, OltrApe 2023 - Dillo al Presidente, un’idea di Radioimmaginaria, network realizzato da giovanissimi, che si è concretizzata in un tour nelle zone alluvionate, con interviste mirate a comprendere le necessità più sentite dai cittadini di domani".

Quali sono i progetti finanziati?

"Con Ri-generare la banca ha deciso di sostenere sette progetti, scelti grazie al lavoro svolto in sinergia con le istituzioni per individuare quelli più capaci di ottenere un impatto positivo su tutta la comunità, rispondendo alle esigenze delle diverse fasce sociali e d’età. Il nostro supporto va quindi a interventi per riqualificare campi sportivi a Cervia, Russi e Faenza; sale polivalenti per attività per bambini, giovani, anziani e persone fragili, a Forlì e Cesena, e parchi a Ravenna e Lugo. Un impegno reso possibile anche grazie al Fondo Carta Etica di UniCredit, con cui sosteniamo iniziative di utilità sociale in Italia".

Quali sono le misure adottate da UniCredit per famiglie e imprese alluvionate? E con quali risultati?

"Ci siamo attivati subito con un pacchetto di aiuti che ha incluso moratorie sui mutui e finanziamenti a tasso agevolato per famiglie e imprese della regione. Abbiamo all’attivo per le aziende 10.860 operazioni di moratoria per oltre un miliardo e 270 milioni di euro e poco meno di 300 pratiche per i privati. UniCredit ha inoltre stanziato un plafond da un miliardo, erogando a oggi circa 790 milioni, di cui oltre 4 milioni ai privati. Abbiamo voluto essere vicini in concreto ai nostri clienti. Continuiamo a farlo anche attraverso iniziative come ‘Ri-generare’, a conferma del nostro impegno nei confronti del territorio. Ad ogni passo, anche nel complesso percorso della ripartenza".