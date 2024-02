UniCredit e la transizione ambientale: "In due anni stanziati 1,2 miliardi"

Andrea Burchi, regional manager Centro Nord di UniCredit, oggi si tiene a Bologna il Forum di Territorio, centrato sui temi della sostenibilità. Quali azioni, risorse e strumenti mette in campo UniCredit per il supporto alle imprese nella transizione Esg?

"Determinati a essere banca di riferimento anche sui temi della transizione, abbiamo adottato un nuovo paradigma nel rapporto con il tessuto imprenditoriale. Ci poniamo come partner finanziario e facilitatore di una trasformazione che permetta alle aziende di realizzare business più sostenibili, funzionali a un migliore posizionamento sul mercato. Agiamo attraverso un modello di servizio dedicato, basato sul dialogo con i nostri specialisti e sull’offerta di soluzioni per ogni fase di sviluppo delle strategie Esg. Questo, negli ultimi due anni, si è tradotto in 1,2 miliardi di nuova finanza per investimenti in sostenibilità per le imprese clienti nel centro-nord, con una buona accelerazione in Emilia-Romagna e Marche, regioni comprese nel perimetro che include anche Toscana e Umbria. Questo processo non può prescindere dall’innovazione, abbiamo quindi adottato nuovi strumenti per aiutare gli imprenditori a misurare e monitorare nella gestione quotidiana i progressi nell’integrazione dei fattori Esg. A ciò si aggiungono programmi mirati come Start Lab, con cui accompagniamo progetti d’impresa innovativi; e attività di networking e formazione come il progetto sui verticali Esg condotto con il nostro Advisory Board e oggi al centro del Forum di Territorio".

UniCredit ha lanciato la terza edizione del piano "UniCredit per l’Italia". In che cosa consiste e qual è l’impatto su Emilia-Romagna e Marche?

"UniCredit per l’Italia è un impegno che rinnoviamo con una serie di interventi e 10 miliardi a supporto delle aziende, con un focus su microimprese, terzo settore, turismo, agribusiness e transizione Esg. Un booster a sostegno della crescita di Emilia-Romagna e Marche, con nuova liquidità per gli investimenti e un rinnovato modello di servizio con cui rafforziamo le basi per uno sviluppo inclusivo e sostenibile. Un’opportunità che accresce le risorse a disposizione dei nostri clienti. Sono circa 750mila quelli serviti in Emilia-Romagna e per i quali, nel 2023, abbiamo erogato nuova finanza per oltre 2 miliardi, di cui 1,3 per le imprese. Nelle Marche abbiamo sostenuto famiglie e Pmi, per un totale di 120mila clienti, con oltre 257 milioni di euro".

Da sempre UniCredit è vicina ai territori in cui opera. Quali sono le iniziative più recenti?

"Il dialogo continuo con i territori è al centro del nostro modo di fare banca, così lavoriamo per dare risposte puntuali su più fronti alle comunità. Negli ultimi mesi abbiamo destinato risorse tangibili su progetti come ’Rigenerare’, centrato su iniziative di sviluppo sociale nelle aree alluvionate in Romagna, e Agorà, che amplia l’offerta formativa per gli alunni e le famiglie di Sant’Agata Bolognese. Nel 2023, abbiamo anche supportato con 250mila euro sedici iniziative di utilità sociale nell’area centro-nord grazie al Fondo Carta Etica".