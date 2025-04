Unicredit per Coop Reno. Fondi per 9 milioni

Nove milioni di euro da Unicredit per Coop Reno, società cooperativa di consumatori che attiva dal 1988 nella grande distribuzione in Emilia-Romagna e Veneto (fatturato di gruppo di quasi 300 milioni di euro, 49 punti vendita, cinque impianti di carburanti, 90.000 soci e quasi 900 dipendenti). Si tratta di un finanziamento “Futuro sociale”, soluzione di Unicredit per aziende che intendono migliorare il profilo sociale. L’operazione per Coop Reno ha una durata di sei anni, supporta investimenti per nuove aperture, l’ammodernamento ed efficientamento energetico di punti vendita e iniziative immobiliari.