UniCredit Start Lab, piattaforma di business

Si è svolta a Bologna, nella sede UniCredit a Palazzo Magnani, la terza tappa del Roadshow di UniCredit Start Lab 2025, un momento di incontro e confronto con l’ecosistema dell’innovazione dell’area Centro Nord, che ricomprende Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. E un’occasione per presentare la dodicesima edizione della piattaforma di business creata dalla banca per supportare startup e PMI innovative, alla quale è possibile partecipare iscrivendosi entro il 7 aprile (link: https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/iscrizione.html). In 11 anni di attività, attraverso il progetto Start Lab, UniCredit ha valutato oltre 8mila progetti imprenditoriali, ha accompagnato 630 start-up italiane verso percorsi di crescita (con 4,2 miliardi di investimenti raccolti) e ha selezionato 35 startup quali partner e fornitori di servizi alla banca stessa. Questo percorso ha portato UniCredit a finanziare oltre 2.300 neoimprese. Nell’edizione 2024 di UniCredit Start Lab sono state avanzate oltre 650 candidature da parte di start up e PMI innovative; di queste, 115 (circa il 18%) sono giunte da imprese con sede nell’area Centro Nord. Qui la percentuale di start-up a guida femminile candidate è stata del 18%; e quella relativa al Digital è la categoria per la quale è pervenuto il maggior numero di progetti (40%). Tra questi si è distinto quello della modenese Symboolic che ha ricevuto una menzione speciale.

"In questi ultimi 11 anni, grazie a UniCredit Start Lab – dichiara Andrea Burchi, regional manager Centro Nord di UniCredit –, abbiamo accompagnato centinaia di imprese nel loro percorso e continueremo a favorire la creazione di un sistema aperto e inclusivo, capace di far nascere e sostenere nuove realtà con una matrice tecnologica".