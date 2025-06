"Un’idea che si sposa con quella di comunità"

Tilde Ragazzini è la titolare di una delle attività storiche di Budrio, Ragazzini Centro Cucito, in via Filopanti 5 "e penso che resteremo storici, perché non credo che le nuove generazioni abbiano interesse in questo tipo di vecchi mestieri. Comunque andiamo avanti", afferma la signora Tilde che passa subito a sottolineare quanto positiva sia stata l’iniziativa ’Porte aperte’.

"Dal mio punto di vista è stata un’iniziativa eccezionale – dichiara –. Il negozio di vicinato resta sempre un punto di riferimento. E penso a tutte le persone che chiedono anche un aiuto molto semplice come può essere l’indicazione di una via, ma anche fare intervenire un’ambulanza se c’è qualcuno che non si sente bene: quello che vogliamo dire è che noi ci siamo, e siamo sempre disponibili".

Ragazzini ribadisce l’importanza di tenere vivi i negozi di prossimità: "Non è solo una questione economica, che pur è importante. È anche un modo per tenere vivo un paese, una piazza: se ci fossero tutte le serrande dei negozi chiusi verrebbe meno anche il valore di mercato degli immobili a uso civile, delle abitazioni tutte, oltre a perdere un patrimonio di esperienze".

E, per quanto riguarda l’iniziativa di Confcommercio, fa notare "che tutti i negozi aderiscono, è un’idea che è stata apprezzata da tutti perché la sentiamo veramente nostra. Perché è un idea che si sposa perfettamente con quella di comunità, con il fatto di conoscerci tutti e di essere di mutuo aiuto per tutti – afferma –. Credo che se ne dovrebbe parlare molto di più di questa iniziativa che è sempre stata nell’animo di noi commercianti, ma ora ha assunto una valenza ancora più importante".

m.ras.