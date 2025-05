Un’identità che supera i tempi. I rossoblù, vero collante tra la Bologna di ieri e di oggi

Quella di mercoledì all’Olimpico è stata davvero ‘la sera dei miracoli’. E sin dalla colonna sonora di una finale che Bologna attendeva da oltre mezzo secolo si intuisce come la passione per i colori rossoblù, in una città già papalina, abbia assunto i tratti di una moderna religione laica. Lo aveva sottolineato con straordinaria acutezza un grande intellettuale e tifoso rossoblù come Pier Paolo Pasolini ricordando come il calcio rappresentasse ormai – era l’Italia dei primi anni Settanta – "l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo", uno dei più potenti veicoli identitari di società contemporanee sempre più liquide e sfilacciate.

Il capoluogo emiliano lo testimonia in maniera evidente: lo ricordava negli anni Sessanta lo storico tifoso Barile, con il suo copyright “Il Bologna è una fede”, e a rimarcare il carattere trascendente della passione rossoblù ha pensato nei giorni scorsi l’arcivescovo Zuppi che, con grande ironia, ha allontanato qualsiasi ambizione al soglio pontificio giudicando più urgente la conquista di un titolo da parte dei rossoblù.

Tra la Bologna di un tempo e quella di oggi, oltre all’Ateneo più antico del mondo, uno dei pochi elementi di continuità è proprio la squadra di calcio, che rappresenta ancora un formidabile motore di esperienze e di memorie condivise. In occasione della finale di Coppa Italia l’importanza della storia e del senso di appartenenza a un destino comune è stata onnipresente. È stata sottolineata innanzitutto dalla società rossoblù nella propria comunicazione (anche social) e invitando a Roma ad assistere alla partita numerosi ex giocatori e le loro famiglie. È stata plasticamente incarnata dai trentamila tifosi che sono scesi verso la Capitale quasi si trattasse di un grande pellegrinaggio intergenerazionale di nonni, genitori e figli. È stata celebrata dai gruppi organizzati nella coreografia che ha reso omaggio ai campioni dell’ultimo scudetto, la cui immagine campeggiava al centro di una marea di bandiere rossoblù che garrivano al vento, accompagnate dallo striscione “Ora come allora: così si gioca solo in Paradiso”. Lo ha magistralmente sintetizzato, infine, mister Italiano nel discorso al Quirinale, ricordando di fronte al presidente Mattarella come lo sport sia un fenomenale generatore di emozioni e memorie condivise e un importante collante comunitario, tanto più in una città come Bologna in cui intere generazioni di tifosi per decenni si sono dovute nutrire esclusivamente dei racconti di genitori e nonni, attendendo pazientemente che la squadra tornasse a “fare tremare il mondo”.

E visto che la storia è fatta di corsi e ricorsi è davvero un caso singolare che il ritorno alla vittoria dei rossoblù, dopo ben 51 anni di attesa, sia avvenuto proprio in concomitanza con il centenario del suo primo scudetto, conquistato nell’estate del 1925 al termine di una straordinaria stagione (nonostante le fantasiose accuse avanzate dalla Fondazione Genoa, su cui ci ripromettiamo di tornare per ribadire – come recita il documentato volume di Carlo Felice Chiesa, pubblicato da Minerva nel 2019 – che quella di Schiavio e compagni “Fu vera gloria”).

Un secolo di storia fatto di trionfi e di sconfitte, di travolgenti entusiasmi e di cocenti delusioni, di cadute rovinose e di risurrezioni sportive. Con una costante: un solido legame tra la città e la sua squadra, capace di sopravvivere alla crescente commercializzazione del calcio e che nell’era Saputo – complici i successi delle ultime stagioni – sta fungendo da vero e proprio presidio identitario nella Bologna dell’overtourism.

*Professore ordinario

di Storia Contemporanea; Direttore del Dipartimento delle Arti dell’Università

di Bologna