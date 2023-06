Un’ideologia alla prova della realtà

Andrea

Zanchi

È davvero possibile riorganizzare una città e i suoi comportamenti collettivi come immagina la giunta? Oppure i ’bolloni’ con il limite dei 30 orari faranno la fine delle fioriere in via Indipendenza a fine anni Ottanta? In tanti, mentre si interrogano su come fare per non superare i nuovi limiti, scommettono che tutto resterà pressoché uguale a oggi e che, alla fine, il comportamento sulla strada verrà regolato soprattutto dall’educazione e dal senso civico di ciascuno di noi. In attesa di vedere chi avrà ragione, ci sono alcuni dati di fatto con cui fare i conti. Primo: morti e feriti stradali sono un’emergenza da affrontare con il massimo impegno per portare a zero il computo di entrambi. Secondo: gran parte delle zone 30 esiste già; la grande innovazione riguarda le radiali (via Murri, Andrea Costa etc). Terzo: la notte rischia di restare una grande zona franca, se non verranno organizzati controlli appropriati. Quarto: l’educazione stradale e le sanzioni rimangono il fondamento di qualsiasi miglioramento del traffico e dei comportamenti alla guida. E sotto questo punto di vista, nel pacchetto di misure pensato dal Comune, c’è davvero poco per il momento. Insomma, il rischio di trovarsi di fronte a un provvedimento più ideologico che realistico, legato a questioni politiche (vedi alla voce ‘Bologna città più progressista d’Italia’) anziché amministrative è, ad oggi, molto alto.

Le prime critiche arrivano dalle categorie produttive, che lamentano di non essere state coinvolte a sufficienza, e di non essere state ascoltate nelle loro proposte di miglioramento. Non un buon inizio, visto che tra gli utenti della strada che rischiano di essere maggiormente penalizzati ci sono soprattutto coloro che usano il mezzo privato per lavoro. Infine, c’è il rischio di innestare questa rivoluzione su un tessuto urbano già interessato da cantieri impattanti come quelli del tram. Con l’incubo di un ingorgo perenne di cui la città, francamente, non sente affatto il bisogno.