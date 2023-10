Unieuro acquista Covercare a Forlì per 60 milioni: ecco la crescita esterna

Il gruppo Unieuro ha concluso l’acquisizione del 100% di Covercare, società operante nei servizi di riparazione di telefoni cellulari e di elettrodomestici, oltre che nell’installazione di climatizzatori e caldaie e nei servizi di assistenza per la casa. Il prezzo di acquisto è fissato in 60 milioni di euro, oltre alla posizione finanziaria netta positiva alla data del closing. In aggiunta, è prevista la corresponsione di un importo fino a 10 milioni di euro, a titolo di earn-out, al 30 giugno 2026, a condizione del raggiungimento di specifici obiettivi di redditività. L’accordo prevede il pagamento da parte di Unieuro a titolo di acconto, all’atto della sottoscrizione del contratto di 4,5 milioni di euro, di 42,1 milioni di euro al closing, di 10 milioni di euro entro il 31 ottobre 2024 e di ulteriori 3,4 milioni di euro secondo i termini di scadenza previsti per talune dichiarazioni di garanzia. Unieuro finanzierà l’operazione utilizzando liquidità disponibile e prestiti bancari a termine, con l’obiettivo di ottimizzare la struttura finanziaria per cogliere eventuali ulteriori opportunità di crescita per linee esterne. Il perfezionamento dell’operazione entro il 30 aprile 2024.

Fondata nel 2011, Covercare conta oltre 140 dipendenti, e ha conseguito nel 2022 un fatturato di 58,7 milioni di euro, un Mol di 10,8 milioni e un utile netto di 6,0 milioni, con una posizione finanziaria netta positiva. L’operazione consentirà a Unieuro di estendere il presidio nella catena del valore in segmenti di mercato a maggiore redditività, con elevato potenziale di crescita e fortemente sinergici con il proprio core business, accompagnando infatti i clienti prima, durante e dopo l’acquisto. "Siamo entusiasti di poter annunciare l’acquisizione del gruppo Covercare che rappresenta l’operazione strategicamente e finanziariamente più importante della nostra storia e che sancisce la ripresa del percorso di crescita esterna e di rafforzamento – commenta Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro –. Ci aspettiamo che l’alta complementarità fra i due modelli di business possa generare, nel medio termine, interessanti sinergie".