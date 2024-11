Un’infermiera napoletana cartomante e star sul web. Prediceva malattie, rischia il posto

Chissà se i tarocchi che abitualmente maneggia nei video postati su Tik Tok avevano previsto tale epilogo. Di certo un’ infermiera in servizio a Napoli, finita al centro di un’inchiesta interna dell’Asl proprio per i filmati presenti sui suoi profili, è finita al centro di una inchiesta interna che potrebbe avere gravi conseguenze, soprattutto se venisse accertato che la donna prendeva soldi per "diagnosticare" malattie di varia natura ai suoi interlocutori. La vicenda è stata segnalata da ‘Nessuno tocchi Ippocratè, la pagina Facebook nata per tutelare il personale medico e paramedico, in questi termini: "La signora durante la sua attività di cartomante-sensitiva fa ‘predizionì su tumori, parla di chemioterapia, invita la gente a fare prevenzione perché lei, nel futuro dei poveri malcapitati che abboccano, vede l’insorgenza di tumori".