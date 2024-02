Unione, contributo per famiglie con anziano in lista per le Cra

L’Unione Reno Galliera ha emanato un avviso pubblico per l’assegnazione di un contributo economico, una tantum, a sostegno delle famiglie che hanno un anziano non autosufficiente inserito nella graduatoria unica del Distretto Pianura Est per l’accesso alle Case Residenza Anziani (Cra) e collocato in una struttura residenziale accreditata. Beneficiari sono le persone ultrasessantacinquenni residenti in uno dei comuni e per le quali è stato attivato in autonomia un collocamento in una struttura residenziale accreditata/autorizzata al funzionamento. La domanda di partecipazione entro il 30 marzo, su apposito modulo predisposto nei seguenti modi: a mano presso lo Sportello Servizi alla Persona del Comune di riferimento o altrimenti via pec. Tutte le informazioni sono sui siti dell’Unione, del Distretto e dei comuni di riferimento.